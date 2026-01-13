Meta bllokoi gati 550,000 llogari në ditët e para të ndalimit të mediave sociale për personat nën 16 vjeç në Australi

Rreth 550,000 llogari u bllokuan nga Meta gjatë ditëve të para të ndalimit historik të mediave sociale për fëmijët në Australi.
Në dhjetor, një ligj i ri filloi të kërkonte që faqet më të njohura të mediave sociale në botë – duke përfshirë Instagram dhe Facebook – t’u ndalojnë australianëve nën 16 vjeç të kenë llogari në platformat e tyre.
Ndalimi, i cili po ndiqet nga afër në të gjithë botën, u justifikua nga aktivistët dhe qeveria si i nevojshëm për të mbrojtur fëmijët nga përmbajtja dhe algoritmet e dëmshme.
Kompanitë, përfshirë Meta, kanë thënë se bien dakord se nevojiten më shumë për të mbajtur të rinjtë të sigurt në internet.
Megjithatë, ato vazhdojnë të argumentojnë për masa të tjera, me disa ekspertë që ngrenë shqetësime të ngjashme.
“Ne i bëjmë thirrje qeverisë australiane të angazhohet në mënyrë konstruktive me industrinë për të gjetur një mënyrë më të mirë përpara, siç është nxitja e të gjithë industrisë për të rritur standardin në ofrimin e përvojave të sigurta, që ruajnë privatësinë dhe janë të përshtatshme për moshën në internet, në vend të ndalimeve të përgjithshme”, tha Meta në një përditësim në blog.
Megjithatë, kompania tha se bllokoi 330,639 llogari në Instagram, 173,497 në Facebook dhe 39,916 në Threads gjatë javës së parë të pajtueshmërisë me ligjin e ri.
Qeveri të ndryshme, nga shteti amerikan i Floridës deri në Bashkimin Evropian, kanë eksperimentuar me kufizimin e përdorimit të mediave sociale nga fëmijët. Por, së bashku me një kufi më të lartë moshe prej 16 vjeç, Australia është juridiksioni i parë që mohon një përjashtim për miratimin prindëror në një politikë si kjo – duke i bërë ligjet e saj më të rrepta në botë.