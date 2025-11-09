Meta do të investojë 600 miliardë dollarë në SHBA

Meta tha se do të investojë 600 miliardë dollarë në infrastrukturën dhe vendet e punës në SHBA gjatë tre viteve të ardhshme, duke përfshirë qendrat e të dhënave të Al, ndërsa gjigandi nxiton të ndërtojë infrastrukturë për të fuqizuar ambiciet e Al.
Meta ka dyfishuar përqendrimin në Al, me objektiv arritjen e superinteligjencës, një moment teorik ku makinat i tejkalojnë njerëzit.
Është zotuar të investojë qindra miliarda dollarë për të ndërtuar disa qendra të mëdha të të dhënave të Al dhe planifikon shpenzime më të mëdha për të përmbushur nevojat kompjuterike.
Drejtori ekzekutiv Mark Zuckerberg tha presidentit të SHBA-së Donald Trump se Meta do të investojë “të paktën 600 miliardë dollarë” në SHBA gjatë disa viteve të ardhshme në një darkë në Shtëpinë e Bardhë në shtator.
Meta ka parashikuar shpenzime kapitale ” dukshëm më të mëdha ” vitin e ardhshëm falë investimeve në Al, duke përfshirë ndërtimin e qendrave të të dhënave për të fuqizuar shtytjen e saj drejt Al.
Muajin e kaluar, kompania nënshkroi një marrëveshje financimi prej 27 miliardë dollarësh me Blue Owl Capital për të financuar qendrën e të dhënave në Luiziana, projektin e saj më të madh globalisht.
Ndryshe, Meta njoftoi në tetor se do të investonte 1.5 miliardë dollarë në një qendër të dhënash në Teksas, duke hedhur themelet për objektin e 29-të të tillë në nivel global.