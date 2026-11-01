Meta do të mbledhë fonde në vlerë 95 miliardë dollarë për të ndihmuar në financimin e planeve të IA-së

Meta sapo ka njoftuar planet për të mbledhur fonde deri në 95 miliardë dollarë për të ndihmuar në pagesën e ambicieve të saj masive të IA-së.
Kompania që qëndron pas Facebook-ut, Instagram-it dhe WhatsApp-it po nis një fushatë të re për mbledhjen e fondeve për të financuar “biznesin e saj kryesor dhe mundësitë e reja të IA-së”.
Mbledhja e fondeve vjen në dy pjesë.
Së pari, Meta planifikon të mbledhë 35 miliardë dollarë përmes “ofertave publike të nënshkruara” – një shitje e aksioneve të kompanisë.
Kjo ofertë ka disa mbështetës të mëdhenj – Nvidia, AMD dhe Broadcom kanë treguar të gjithë interes për të marrë pjesë, thotë Meta.
Këta “investitorë themelorë” mund të blejnë deri në 5 miliardë dollarë nga aksionet në ofertë.
Së dyti, Meta gjithashtu planifikon të lansojë një “ofertë në treg” prej 60 miliardë dollarësh – në të cilën do t’u shesë aksione të reja të zakonshme investitorëve me çmimin aktual të tregut në të ardhmen.
Gjigandi i Silicon Valley thotë se këto plane do të mbështesin “investimet e vazhdueshme të Metas në infrastrukturën e IA-së dhe superinteligjencën personale”.
Gjithashtu thotë se po “investon me disiplinë financiare”, duke thënë: IA po krijon mundësi të konsiderueshme për Meta-n në të gjithë biznesin e saj kryesor dhe produktet e shërbimet e reja.
Investimet e Meta-s në IA tashmë po gjenerojnë kthime të prekshme përmes rritjes së angazhimit, performancës së përmirësuar të reklamave dhe rritjes së monetizimit.
Meta po ndjek gjithashtu mundësi të reja në superinteligjencën personale, agjentët e konsumatorëve dhe të biznesit, produktet e ndërmarrjeve dhe syzet e IA-së.
‘Oferta në treg’ përfshin shitjen e aksioneve të reja të Klasit C të Meta-s, të cilat ajo njoftoi javën e kaluar se po i krijon.
Këto aksione të Klasit C nuk kanë të drejtë vote, kështu që mund të shiten pa dobësuar kontrollin e themeluesit Mark Zuckerberg mbi kompaninë.