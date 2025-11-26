​Meta fshehu provat që tregojnë se rrjetet sociale dëmtojnë shëndetin mendor të përdoruesve

Meta mbylli kërkimet e brendshme mbi efektet e shëndetit mendor të Facebook pasi gjeti prova shkaktare se produktet e saj dëmtuan shëndetin mendor të përdoruesve, sipas dosjeve të paredaktuara në një padi nga distriktet shkollore të SHBA kundër Meta dhe platformave të tjera të mediave sociale.
Në një projekt kërkimor të vitit 2020 “Projekti Mercury”, shkencëtarët e Meta punuan me firmën e anketave Nielsen për të vlerësuar efektin e “çaktivizimit” të Facebook, sipas dokumenteve të Meta të marra nëpërmjet zbulimit.
Për zhgënjimin e kompanisë, “njerëzit që ndaluan së përdoruri Facebook për një javë raportuan ndjenja më të ulëta depresioni, ankthi, vetmie dhe krahasimi social”, thanë dokumentet e brendshme, raporton KosovaPress.
Në vend që t’i publikonte këto gjetje, thuhet në dosje, Meta anuloi punën e mëtejshme dhe deklaroi brenda kompanisë se gjetjet negative të studimit ishin të njollosura nga “narrativi ekzistues mediatik” rreth kompanisë. Megjithatë, privatisht, një anëtar i stafit këmbënguli që përfundimet e hulumtimit ishin të vlefshme, sipas dosjes.
“Studimi i Nielsen tregon ndikim shkakor në krahasimin social”, (emoji fytyre të pakënaqur), thuhet se shkroi një studiues i stafit në kushte anonime. Një tjetër anëtar i stafit shqetësohej se heshtja për gjetjet negative do të ishte e ngjashme me industrinë e duhanit “që bën kërkime dhe e di se cigaret janë të këqija dhe pastaj e mban informacionin për vete”.
Zëdhënësi i Meta, Andy Stone, tha se studimi u ndalua pasi metodologjia e tij ishte e gabuar.
Pretendimi se Meta fshehu provat e dëmeve të mediave sociale është vetëm një nga shumë në një padi nga Motley Rice, një firmë avokatësh që padit Meta, Google, TikTok dhe Snapchat në emër të distrikteve shkollore në të gjithë vendin. Në përgjithësi, paditësit argumentojnë se kompanitë kanë fshehur qëllimisht rreziqet e njohura brenda kompanisë nga përdoruesit, prindërit dhe mësuesit.
Akuzat kundër Meta dhe rivalëve të saj përfshijnë inkurajimin e heshtur të fëmijëve nën moshën 13- vjeç për të përdorur platformat e tyre, dështimin për të adresuar përmbajtjen e abuzimit seksual me fëmijët dhe përpjekjen për të zgjeruar përdorimin e produkteve të mediave sociale nga adoleshentët ndërsa ata ishin në shkollë.
Paditësit gjithashtu pretendojnë se platformat u përpoqën të paguanin organizatat e fokusuara te fëmijët për të mbrojtur sigurinë e produkteve të tyre në publik. Dokumentet themelore të Meta të cituara në dosje nuk janë publike dhe Meta ka paraqitur një mocion për të rrëzuar dokumentet.
Një seancë dëgjimore në lidhje me dosjen është caktuar për datën 26 janar 2026 në Gjykatën e Qarkut të Kalifornisë Veriore, transmetojnë mediat britanike.