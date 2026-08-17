Mianmari konfirmon se rreth 309 mijë Rohingya kanë të drejtë të kthehen pasi të përmirësohet siguria në Rakhine

Mianmari, për herë të parë, ka pranuar gati 309.000 refugjatë Rohingya në Bangladesh si ish-banorë të shtetit Rakhine, duke thënë se ata do të lejohen të kthehen sapo të përmirësohen kushtet e sigurisë në rajonin e goditur nga konflikti, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme tha se 308.975 persona të zhvendosur ishin verifikuar si ish-banorë të Rakhine, duke shënuar një zhvillim të rëndësishëm në përpjekjet e gjata për riatdhesimin e refugjatëve Rohingya nga Bangladeshi.
“Mianmari do të pranojë personat e zhvendosur që janë verifikuar si ish-banorë të shtetit Rakhine kur situata e sigurisë në shtetin Rakhine të bëhet më e qëndrueshme”, tha ministria.
Disa përpjekje nga Bangladeshi dhe Mianmari për të filluar riatdhesimin kanë dështuar, pa pasur kthime në shkallë të gjerë mes shqetësimeve për sigurinë, shtetësinë dhe të drejtat themelore.
Procesi është komplikuar më tej nga luftimet midis ushtrisë së Mianmarit dhe ushtrisë Arakan, e cila ka marrë kontrollin e pjesëve të mëdha të Rakhines.
Rohingya, një pakicë kryesisht myslimane në Mianmar, janë përballur prej kohësh me diskriminim, persekutim dhe pa shtetësi. Qindra mijëra janë larguar nga Mianmari që nga viti 2017 pas goditjeve të dhunshme ushtarake dhe sulmeve nga grupet e armatosura.
Më shumë se 1,3 milionë Rohingya kanë kërkuar strehim në Bangladeshin fqinj, ndërsa të tjerë kanë ndërmarrë udhëtime të rrezikshme detare në vende duke përfshirë Indonezinë dhe Malajzinë.
Bangladeshi ka pohuar se riatdhesimi duhet të jetë vullnetar, i sigurt dhe i qëndrueshëm, ndërsa refugjatët Rohingya kanë kërkuar garanci për shtetësinë, sigurinë dhe të drejtat themelore përpara se të kthehen.