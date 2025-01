Mickoski siguron që nuk do të ketë rritje të moshës për pensionim

Kryeministri Hristijan Mickoski thekson se nuk e kanë ndërmend ta rrisin as moshën për pension, as rritjen e taksave, që ishte propozim i Këshillit Fiskal, por edhe pjesë e rekomandimeve të Bankës Botërore. Në fokus janë politikat për reduktimin e ekonomisë gri, uljen e evazionit fiskal për të mbledhur më shumë para në buxhet.

“I qëndroj absolutisht këtij qëndrimi, askush nuk duhet të ketë dilemë këtu… Jemi të fokusuar në politika që do të nënkuptojnë uljen e ekonomisë gri, uljen e evazionit fiskal, më shumë para për të mbledhur në buxhet, njëkohësisht rritje ekonomike dhe më shumë para të arkëtuara ne atë mënyrë në buxhet se si mund t’i shërbejmë të gjitha këto, për të cilat për momentin më duhet të them se jemi absolutisht likuid, edhe pas një kohe të gjatë kemi pasur suficit në buxhet në një muaj, mendoj se ishte tetori, rreth 17 milionë eurosh, nuk ishin miliarda, ishin 200-300 milionë, kështu që është më e lehtë të godasësh në kurriz të qytetarëve. Nuk do ta bëjmë kurrë këtë, nëse nuk i shterojmë të gjitha mundësitë që kemi sepse kjo Qeveri është zgjedhur me besim të madh nga qytetarët dhe nuk duhet ta humbasë atë besim duke bërë politika dyfishe hipokrite, por politika të qëndrueshme, politika të parashikueshme dhe të parashikueshme dhe politikat afatgjata”, tha Mickoski.

“Më e lehtë është të godasësh në kurriz të qytetarëve. Këtë nuk do ta bëjmë kurrë nëse nuk i shterojmë të gjitha mundësitë që kemi sepse kjo qeveri është zgjedhur me besim të madh nga qytetarët dhe nuk duhet ta humbasë atë besim duke bërë politika dyfishe hipokrite, por politika të qëndrueshme, politika të parashikueshme dhe të gjata -politikat afatgjata. Absolutisht mund t’i siguroj qytetarët se edhe tani ligji aktual lejon që disa profesione të kenë një pension të zgjatur. Ne nuk synojmë të rrisim kufijtë e moshës, nuk synojmë të rrisim përqindjet që do të përdoren për kontributet shëndetësore dhe pensionale, nuk synojmë të rrisim tatimin mbi vlerën e shtuar, nuk synojmë të ndërhyjmë në historinë e suksesit të quajtur politikë tatimi të sheshtë”, theksoi Mickoski.