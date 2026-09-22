“MIHAS 2026”: Ekspozita globale hallall nis në Kuala Lumpur me synimin 1,23 miliardë dollarë shitje

Ekspozita e 22-të Ndërkombëtare Hallall e Malajzisë (MIHAS 2026) pritet të hapet të mërkurën në kryeqytetin Kuala Lumpur me temën “Ndërtimi i besimit, forcimi i qëndrueshmërisë”, duke bashkuar kompani, blerës dhe përfaqësues të industrisë nga e gjithë ekonomia globale hallall, raporton Anadolu.
Aktiviteti katërditor, i organizuar nga Ministria e Investimeve, Tregtisë dhe Industrisë së Malajzisë (MITI) dhe i zhvilluar nga Korporata Malajziane për Zhvillimin e Tregtisë së Jashtme (MATRADE), do të mbahet në Qendrën Ndërkombëtare të Tregtisë dhe Ekspozitave të Malajzisë (MITEC) nga 23 deri më 26 shtator.
Rreth 50 mijë vizitorë nga 45 vende pritet të marrin pjesë ndërsa 1.700 kompani do të prezantojnë produktet dhe shërbimet e tyre në rreth 2.000 stenda. Organizatorët synojnë shitje totale prej 5 miliardë ringitësh malajzianë (1,23 miliardë dollarë) përmes ekspozitës dhe programit të saj për përputhjen e bizneseve.
Drejtori ekzekutiv i MATRADE, Dato’ Indera Abu Bakar Yusof tha se përmasat e aktivitetit të këtij viti do të mbështeten nga një sistem i ri i fuqizuar nga inteligjenca artificiale, i krijuar për t’u ofruar pjesëmarrësve ndihmë të personalizuar.
“Besojmë se kjo qasje do ta përmirësojë përvojën në MIHAS dhe do të mbështesë përpjekjet tona për të arritur këtë vit vlerën e shitjeve prej 5 miliardë ringitësh malajzianë”, tha Abu Bakar.
“MIHAS 2026” do të përfshijë 14 sektorë të ekonomisë hallall, nga ushqimet dhe pijet te produktet farmaceutike, kozmetika dhe kujdesi personal, moda modeste, logjistika hallall, financat islame, teknologjia, shërbimet dhe turizmi miqësor ndaj muslimanëve.
Programi Ndërkombëtar i Burimeve i MIHAS-it, iniciativa kryesore për përputhjen e bizneseve, pritet të mundësojë rreth 4.000 takime mes 450 blerësve ndërkombëtarë, përfshirë 50 blerës premium dhe rreth 600 eksportuesve malajzianë.
Aktiviteti do të përfshijë gjithashtu Qendrën e Njohurive, pavijonin “Gratë në Eksport”, çmimet MIHAS dhe programin për blerësit e ftuar. Nisma “Gratë në eksport” është zgjeruar këtë vit nga një forum i veçantë në një pavijon të dedikuar, ku do të marrin pjesë 80 ekspozues, përfshirë 60 nga Malajzia dhe 20 nga vende të tjera.
“MIHAS 2026” do të përfshijë gjithashtu prezantime të përditshme të modës modeste në podium dhe demonstrime të drejtpërdrejta të gatimit. “MIHAS Kitchen” është zgjeruar këtë vit në dy kate dhe do të presë seanca gatimi të drejtpërdrejta nga 32 kuzhinierë gjatë aktivitetit katërditor, krahasuar me 15 vitin e kaluar.
E nisur për herë të parë në vitin 2004, MIHAS është shndërruar në një platformë të rëndësishme ndërkombëtare që lidh bizneset në të gjithë ekonominë hallall.