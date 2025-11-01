Mijëra fëmijë palestinezë në Gaza me lëndime që u ndryshojnë jetën

Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), rreth 42,000 palestinezë – ose 1.9 për qind e popullsisë së Gazës – kanë pësuar lëndime që u ndryshojnë jetën që nga fillimi i luftës në tetor 2023. Rreth një e katërta e tyre janë fëmijë.
Raporti thekson se shërbimet e rehabilitimit janë nën presion të madh, me dy të tretat e tyre jashtë funksionit. Fëmijët nën moshën pesë vjeç janë më të rrezikuar nga dëmtimet e rënda, përfshirë amputimet – 152 raste që përfaqësojnë 11 për qind të totalit.
Aktualisht, rreth 3,800 fëmijë palestinezë po presin trajtim të specializuar urgjent jashtë Gazës.