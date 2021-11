Mijëra kujdestarë azilesh pa punë nëse s’bëjnë vaksinën COVID në Britani

Shtëpitë e kujdesit ndaj të moshuarve do të humbasin mijëra anëtarë të stafit kur vaksinat e koronavirusit të bëhen të detyrueshme në Britaninë e Madhe, kanë paralajmëruar shefat.

Nga e enjtja e ardhshme, do të jetë një kërkesë ligjore për stafin që nuk përjashtohet të vaksinohen dyfish nëse do të duan të vazhdojnë në rolin e tyre për të mbrojtur të moshuarit vulnerabël nga Covid-19.

Infermierët dhe asistentët e kujdesit shëndetësor në shtëpitë e kujdesit që nuk janë goditur plotësisht mund të migrojnë në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar, pasi punonjësve nuk u kërkohet ende të vaksinohen, thanë bosët e industrisë.

Një vendim nëse punonjësve të ShShK duhet të kërkohet të kenë një vaksinë të detyrueshme është shtyrë deri në pranverë.

Dr Charles Armitage, drejtor i rekrutuesit të kujdesit shëndetësor të Forcave të Kujdesit Kombëtar, i tha Mail të dielën se “stafi i pavaksinuar do të largohet dhe do të punojë në shitje me pakicë dhe mikpritje, ose do të shkojë në ShShK sepse nuk kanë nevojë të bëjnë vaksinime për të punuar atje”.

“Pastaj ju befas e merrni në ShShK këtë fluks punëtorësh, të cilët janë të pavaksinuar dhe thjesht e zhvendos problemin atje”, shtoi ai.

Rreth 89.4% e stafit që punon në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit kishte marrë dy doza vaksinash që nga 31 tetori, sipas të dhënave nga NHS Angli.

Stafi i mbetur prej 49,040 – rreth një në 10 nga totali – nuk ishte regjistruar se kishte marrë dy doza në këtë pikë.

Shifra ekuivalente për personelin në shtëpitë e kujdesit për moshat nën 65 vjeç është 13,6% – 11,924 staf.

Kjo sugjeron se gjithsej 60,964 punonjës nuk kanë marrë një të dytë ose vaksina e tyre dytë nuk është raportuar deri në fund të tetorit. /tiranapost