Mijëra njerëz mbajnë protestë të heshtur në New York për fëmijët e vrarë në Gaza

Mijëra protestues u mblodhën sot në qytetin e New Yorkut për të shprehur solidaritet me Palestinën, raporton Anadolu.

Protestuesit organizuan demonstratë të heshtur në kujtim të fëmijëve të Gazës të vrarë nga sulmet e vazhdueshme izraelite në Gaza, ndërsa mbanin modele foshnjash të mbuluara me qefin.

Modelet u vendosën në tokë në “Times Square” për të simbolizuar efektin tragjik te fëmijët e Gazës.

Izraeli ka sulmuar Rripin e Gazës që nga sulmi ndërkufitar nga Hamasi më 7 tetor, duke e lënë atë në gërmadha, me gjysmën e banesave të dëmtuara ose të shkatërruara dhe gati 2 milionë banorë të zhvendosur, të cilët po përballen me mungesë akute të ushqimit dhe ujit të pastër.

Të paktën 21.320 palestinezë janë vrarë që atëherë dhe 55.603 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve shëndetësore.

