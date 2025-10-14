Mijëra palestinezë të zhvendosur mbeten në tenda të mbushura me njerëz pas armëpushimit në Gaza

Mijëra palestinezë të zhvendosur vazhdojnë të strehohen në tenda të mbushura plotë me njerëz në zonën Al-Mawasi të qytetit Khan Younis pas armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit, raporton Anadolu.
Pamjet e dronit treguan strehimore të improvizuara të mbushura plotë me njerëz. Familjet kërkojnë strehim mes shkatërrimit të përhapur dhe ndihmës së kufizuar humanitare.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi javën e kaluar se Izraeli dhe Hamasi kishin rënë dakord për fazën e parë të një plani që ai paraqiti më 29 shtator për të sjellë një armëpushim në Gaza, për të liruar të gjithë robërit izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë dhe për tërheqje graduale të forcave izraelite nga i gjithë Rripi i Gazës.
Faza e parë e marrëveshjes hyri në fuqi të premten.
Faza e dytë bën thirrje për krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës në Gaza, formimin e një force shumëkombëshe dhe çarmatimin e Hamasit.
Më herët të hënën, lirimi i palestinezëve të burgosur në burgjet izraelite filloi pasi Hamasi liroi të 20 robërit e gjallë izraelitë që mbaheshin në Rripin e Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, në sulmet e Izraelit janë vrarë mbi 67.800 palestinezë në enklavë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë ndërsa e kanë bërë atë kryesisht të pabanueshme.