Mijëra palestinezë të zhvendosur nga ofensiva e vazhdueshme e ushtrisë izraelite në Khalil të Bregut Perëndimor

Ushtria izraelite vazhdoi të martën ofensivën e gjerë në qytetin Khalil (Hebron) të Bregut Perëndimor, për të pestën ditë radhazi, duke detyruar afro 5.000 palestinezë të largohen nga shtëpitë e tyre, transmeton Anadolu.
Komuna e Khalil njoftoi në një deklaratë se 4.969 palestinezë nga 780 familje janë zhvendosur me forcë nga zonat Deir Bahha dhe Al-Jilda që nga fillimi i fushatës ushtarake izraelite të premten.
Sipas deklaratës, mes të zhvendosurve janë 336 foshnja, 441 të moshuar, 216 gra shtatzëna dhe gjidhënëse, 44 persona me aftësi të kufizuara dhe 312 persona që vuajnë nga sëmundje kronike.
Komuna tha se shifrat dokumentojnë familjet e detyruara të largohen nga shtëpitë e tyre që nga fillimi i fushatës izraelite, ndërsa pasojat humanitare po përkeqësohen, veçanërisht për personat që kanë nevojë për kujdes të veçantë.
Që nga e premtja, ushtria ka mbyllur të gjitha hyrjet në Hebron dhe në vendbanimet përreth, pas një sulmi me armë zjarri ku u vranë dy ushtarë izraelitë.
Pamjet e Anadolu-s treguan palestinezë që ndaloheshin, kontrolloheshin dhe keqtrajtoheshin nga forcat izraelite në pikat e kontrollit ushtarak pranë rrethrrotullimit Al-Jilda.
Dëshmitarët thanë se përforcime të reja ushtarake mbërritën gjithashtu në Ein Deir Baha, ku forcat izraelite kanë marrë nën kontroll disa ndërtesa palestineze dhe i kanë shndërruar ato në pozicione ushtarake.
Sipas Shoqatës së të Burgosurve Palestinezë, ushtria izraelite ka arrestuar 85 palestinezë në gjithë guvernatoratin e Khalilit që nga e premtja.
Në pjesë të tjera të Bregut Perëndimor të pushtuar, forcat izraelite arrestuan të paktën nëntë palestinezë gjatë bastisjeve ushtarake dhe mbyllën të gjitha hyrjet kryesore në Ramallah.
Në veri të Bregut Perëndimor, forcat izraelite bastisën lagjen lindore të Jeninit, si dhe vendbanimet Meithalun, Jaba dhe Qabatiya, duke arrestuar të paktën gjashtë palestinezë, sipas burimeve lokale.
Një palestinez u ndalua gjatë një bastisjeje në Aqraba, në juglindje të Nablusit, ndërsa forcat izraelite mësynë zonën jugore Al-Hawouz të Qaffinit, në guvernatoratin e Tulkarmit, dhe bastisën një shtëpi në lagjen perëndimore të vendbanimit.
Në pjesën qendrore të Bregut Perëndimor, forcat izraelite mbyllën të gjitha hyrjet kryesore në Ramallah, përfshirë pikat e kontrollit Ein Sinya dhe Atara, hyrjen Rawabi dhe hyrjet Nabi Saleh dhe Aboud, si dhe ngritën pika shtesë kontrolli në rrugët alternative.
Në Al-Bireh, ushtria e shndërroi një shtëpi palestineze në pozicion ushtarak, mbajti brenda katër banorë dhe ua konfiskoi telefonat, sipas burimeve lokale.
Fermerët palestinezë u dëbuan gjithashtu nga tokat e tyre në Turmus Ayya, në veri të Ramallahut, ndërsa forcat izraelite bastisën Tuqu-n, në juglindje të Betlehemit, me mjete ushtarake me zinxhirë.
Në guvernatoratin e Khalilit, forcat izraelite bastisën vazhdimisht edhe vendbanimin Taffuh dhe kontrolluan shtëpitë e ish-të burgosurve.
Ushtarët izraelitë sulmuan një palestinez në zonën Hawara, në jug të Khalilit, përpara se ta arrestonin atë dhe djalin e tij, sipas burimeve lokale.