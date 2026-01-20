Milatoviq: Mali i Zi harmonizon politikën e jashtme me BE-në, respekton të drejtën e Grenlandës për vetëvendosje

Mali i Zi vazhdimisht e përafron politikën e tij të jashtme me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian dhe respekton të drejtën e qytetarëve të Grenlandës për vetëvendosje si dhe vendimin e tyre për të qenë pjesë e Mbretërisë së Danimarkës, tha sot presidenti malazez, Jakov Milatoviq, transmeton Anadolu.
Milatoviq tha se si BE-ja ashtu edhe SHBA-ja janë aleatët më të rëndësishëm dhe strategjikë të Malit të Zi, në një kohë kur qëndrimet e kundërta midis Washingtonit dhe disa vendeve të BE-së janë gjithnjë e më të theksuara, veçanërisht në lidhje me statusin e Grenlandës.
Ai vlerësoi se këto mosmarrëveshje përfaqësojnë një nga sfidat më të mëdha të brendshme me të cilat është përballur NATO që nga themelimi i saj.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, presidenti malazez theksoi se Mali i Zi, si kandidati më i përparuar për anëtarësim në BE, mbështet vazhdimin e dialogut midis aleatëve të NATO-s dhe gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme në mënyrë që Arktiku të mbetet hapësirë stabiliteti dhe bashkëpunimi.
Sipas tij, ruajtja e unitetit dhe besueshmërisë së Aleancës është me rëndësi thelbësore, veçanërisht duke pasur parasysh që Mali i Zi ka qenë anëtar i saj i plotë për gati 10 vjet.
Milatoviq theksoi se bashkëpunimi rajonal mbetet themeli i politikës së jashtme malazeze dhe se ngjarjet globale kanë demonstruar edhe një herë rëndësinë e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë për stabilitetin dhe prosperitetin e vendeve.
Ai tha se pret që Qeveria e Malit të Zi të marrë qëndrime të qarta, konsistente dhe transparente për këtë dhe çështje të tjera të rëndësishme gjeopolitike.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë vazhdimisht se SHBA-ja duhet ta blejë Grenlandën për arsye sigurie kombëtare dhe për të penguar rivalët në Arktik. Ai ka kërcënuar me tarifa aleatët evropianë që kanë kundërshtuar kontrollin e Grenlandës nga SHBA-ja dhe kanë dërguar numër të vogël trupash në territor.
Si Danimarka ashtu edhe Grenlanda kanë refuzuar çdo propozim për shitjen e territorit, me mbështetjen e shumicës së anëtarëve të BE-së.