Milatoviq me Siljanovska-Davkovën: E ardhmja evropiane dhe stabiliteti rajonal, qëllim i përbashkët i dy shteteve

Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq priti sot në takim presidenten e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, e cila ndodhet në vizitën e saj të dytë në Mal të Zi, gjë që edhe një herë konfirmon marrëdhëniet e shkëlqyera miqësore dhe aleate midis dy shteteve, raporton Anadolu.
Në fokus të takimit ishte integrimi evropian dhe përmirësimi i bashkëpunimit midis dy vendeve.
Siljanovska-Davkova vlerësoi përparimin e Malit të Zi në rrugën e tij evropiane, duke theksuar se një hap përpara për Malin e Zi është një hap përpara për të gjithë rajonin.
Milatoviq tha se Mali i Zi është fuqimisht i përkushtuar ndaj bashkëpunimit të fqinjësisë së mirë si një nga prioritetet kryesore të politikës sonë të jashtme dhe se është i kënaqur me çdo përparim që bëjnë fqinjët tanë në rrugën e tyre evropiane.
E ardhmja evropiane dhe stabiliteti rajonal u vlerësuan si një qëllim i përbashkët i të dy vendeve.
Ai tha se Samiti BE-Ballkani Perëndimor, të cilin Mali i Zi do ta organizojë në qershor 2026, do të jetë ngjarja më e rëndësishme politike për rajonin në periudhën e ardhshme dhe se qëllimi është që Ballkani Perëndimor të pozicionohet qartë në axhendën evropiane.
“Në Samit, duam të dërgojmë një mesazh të vetëm se reformat po përparojnë, se presim hapa të dukshëm nga BE-ja drejt anëtarësimit tonë. Mali i Zi, si lider në rrugën evropiane, do të vazhdojë të mbështesë vendet e tjera kandidate”, tha Milatoviq.
Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut nuk kanë çështje të hapura dhe gëzojnë bashkëpunim të shkëlqyer si aleatë brenda NATO-s, por edhe në fusha të shumta, nga mbrojtja dhe siguria te kultura, arsimi dhe vetëqeverisja lokale.
Vëmendje e veçantë iu kushtua temave ekonomike. Bashkëbiseduesit ranë dakord se është e nevojshme që bashkëpunimi ekonomik të ndjekë zhvillimin e marrëdhënieve politike dhe se mbajtja e një seance të përbashkët të dy qeverive dhe përcaktimi i projekteve të reja të përbashkëta do të ishte një hap i rëndësishëm përpara në bashkëpunim.
Lidhshmëria e transportit u theksua si parakusht për një bashkëpunim më të mirë. Gjithashtu u diskutuan mundësitë për krijimin e një linje ajrore sezonale midis dy shteteve, e cila do të kontribuonte ndjeshëm në forcimin e shkëmbimit ekonomik dhe turistik.
Në fund të takimit, u konfirmua se të dy shtetet do të vazhdojnë dialogun e rregullt politik dhe punën e përbashkët në projekte që kontribuojnë drejtpërdrejt në mirëqenien e qytetarëve, me theks të veçantë në ekonomi, lidhjen e infrastrukturës dhe axhendën evropiane.
Siljanovska-Davkova e ftoi presidentin Milatoviq të zhvillojë vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut.