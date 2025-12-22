Ministrat e Jashtëm dhe të Mbrojtjes të Turqisë si dhe shefi i inteligjencës vizitë pune në Siri

Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yasar Guler dhe shefi i inteligjencës Ibrahim Kalin ndodhen në një vizitë pune në Siri, raporton Anadolu.
Fidan, Guler dhe Kalin do të takohen me presidentin sirian Ahmad al-Sharaa dhe zyrtarë të tjerë sirianë si pjesë e vizitës, sipas informacionit të marrë nga burime të Ministrisë së Jashtme turke.
Takimet pritet të vlerësojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse trajektoren e marrëdhënieve Turqi-Siri gjatë vitit të kaluar në të gjitha dimensionet politike, ekonomike dhe të sigurisë, pas përvjetorit të parë të përmbysjes së regjimit të Bashar Assad.
Diskutimet do të përqendrohen në progresin e zbatimit të marrëveshjes së 10 marsit, e cila është e lidhur ngushtë me prioritetet e sigurisë kombëtare të Turqisë. Vizita pritet të trajtojë rreziqet e sigurisë në jug të Sirisë që rrjedhin nga veprimet agresive të Izraelit.
Në kontekstin e interesave të përbashkëta të Turqisë dhe Sirisë si dhe anëtarësimit të fundit të Sirisë në Koalicionin Ndërkombëtar për Mposhtjen e Daesh-it (ICDC), do të diskutohet edhe bashkëpunimi që synon parandalimin e ringjalljes së grupit terrorist DEASH (ISIS), i cili kërkon të shfrytëzojë brishtësinë e mundshme në tokën siriane.
Përveç çështjeve të sigurisë, të cilat do të përbëjnë fokusin kryesor të bisedimeve, axhenda përfshin një shqyrtim të projekteve dypalëshe që po kryhen për rindërtimin e Sirisë dhe një vlerësim të përpjekjeve për të mbështetur iniciativat e qeverisë siriane për ndërtimin e kapaciteteve.
Zëvendësministri i Jashtëm Nuh Yilmaz, i cili është emëruar ambasador i Turqisë në Damask, do të udhëtojë gjithashtu në kryeqytetin sirian. Në periudhën njëvjeçare që nga rënia e regjimit të Asadit, marrëdhëniet Turqi-Siri kanë fituar vrull në shumë fusha, me mundësi historike për bashkëpunim dypalësh dhe rajonal që po shfaqen, veçanërisht në fushat e sigurisë dhe ekonomisë.
Ndërsa mbështet përpjekjet për të shëruar plagët e lëna nga konflikti gati 15-vjeçar sirian, Turqia po punon gjithashtu për të siguruar që mundësitë e reja të bashkëpunimit të shfrytëzohen në mënyrë që i shërben stabilitetit dhe sigurisë së Sirisë në përputhje me interesat e të dy vendeve.
Në këtë kontekst, Fidan bëri vizitën e tij të parë në Siri pas rënies së regjimit të Asadit më 22 dhjetor 2024.
– Vizita të ndërsjella në formatin 3+3
Në periudhën që pasoi, si një rezultat i natyrshëm i atmosferës pozitive që është krijuar në epokën e re të Sirisë, vizitat e ndërsjella të nivelit të lartë midis Turqisë dhe Sirisë kanë vazhduar.
Brenda këtij kuadri, takimet e mbajtura në formatin 3+3 midis dy vendeve kanë marrë rëndësi të veçantë. Në përputhje me rrethanat, ministri i Jashtëm Sirian, Asaad Hassan al-Shaibani vizitoi Turqinë më 15 janar, i shoqëruar nga një delegacion i nivelit të lartë. Gjatë vizitës, Fidan, Guler dhe Kalin u takuan me homologët e tyre sirianë.
Pas këtij takimi, ministri i Jashtëm turk, ministri i Mbrojtjes dhe shefi i inteligjencës bënë një vizitë pune në Siri më 13 mars. Një takim tjetër me fokus në bashkëpunimin në siguri dhe zhvillimet aktuale midis dy vendeve u mbajt në Ankara më 12 tetor, me pjesëmarrjen e Fidan, Guler, Kalin dhe homologëve të tyre sirianë.