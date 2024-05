Ministrat izraelitë bëjnë thirrje për riokupim të Gazës dhe “migrim vullnetar” të palestinezëve

Dy ministra izraelitë kërkuan sot riokupimin e Rripit të Gazës dhe inkurajimin e “emigrimit vullnetar” të palestinezëve nga enklava, raporton Anadolu.

“Së pari, ne duhet të kthehemi në Gaza tani! Po kthehemi në shtëpi! Në tokën e shenjtë!”, tha ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir gjatë një marshimi në Sderot pranë kufirit me Rripin e Gazës.

“Dhe së dyti, ne duhet të inkurajojmë migrimin. Inkurajimin e migrimit vullnetar të banorëve të Gazës. Është morale!”, shtoi ai.

Marshimi, ku mori pjesë edhe ministri i Komunikimeve Shlomo Karhi dhe anëtari i ekstremit të djathtë i Knessetit, Zvi Sukkot, i Partisë Zioniste Fetare, përkoi me përvjetorin e krijimit të Izraelit në vitin 1948, të cilin palestinezët e shënojnë si Nakba, ose Katastrofa në gjuhën arabe.

Karhi, anëtar i Partisë Likud në pushtet, bëri thirrje gjithashtu për rivendosjen e vendbanimeve kolone izraelite në Gaza.

“Për të ruajtur arritjet e sigurisë për të cilat humbën jetën ushtarët tanë, ne duhet të ripopullojmë Gazën me forca sigurie dhe kolonë që do të përqafojnë tokën me dashuri”, tha ai.

“Kjo është mënyra e vetme e vërtetë për t’i bërë nazistët e Hamasit të paguajnë një çmim dhe për të mbrojtur kombin dhe vendin tonë”, tha Karhi.

Izraeli ka zhvilluar një ofensivë ushtarake në Gaza që nga një sulm ndërkufitar i 7 tetorit nga grupi palestinez Hamas, në të cilin Tel Avivi thotë se u vranë rreth 1.200 njerëz.

Më shumë se 35.000 palestinezë janë vrarë që atëherë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe 78.700 të tjerë janë plagosur, krahas shkatërrimit në masë dhe mungesës së madhe të nevojave.

Mbi shtatë muaj të luftës izraelite, zona të gjera të Gazës janë në gërmadha, ndërsa 85 për qind e popullsisë së enklavës është detyruar në zhvendosje të brendshme mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila ka urdhëruar Tel Avivin të sigurojë që forcat e tij të mos kryejnë akte gjenocidi dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.