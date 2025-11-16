Ministrat izraelitë të ekstremit të djathtë kërkojnë nga Netanyahu të përjashtojë njohjën e shtetit palestinez

Ministrat izraelitë të ekstremit të djathtë kanë bërë thirrje për Kryeministrin Benjamin Netanyahu që të mohojë qartë mundësinë e krijimit të një shteti palestinez.
Në një mesazh në X, Ministri i Financave Bezalel Smotrich i kërkoi Netanyahu-t të sqaronte qëndrimin e tij. “Formuloni menjëherë një përgjigje të qartë dhe vendimtare që t’i bëjë të ditur botës: një shtet palestinez kurrë nuk do të lindë në tokat e atdheut tonë,” shkroi Smotrich, i cili jeton në një vendbanim izraelit të paligjshëm në Bregun Perëndimor të okupuar.
Ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir dërgoi një mesazh të ngjashëm, duke thënë se partia e tij, Jewish Power, nuk do të marrë pjesë në një qeveri që lejon një shtet palestinez.
Ai sugjeroi gjithashtu “nismën e emigrimit vullnetar” të palestinezëve nga Gaza si “zgjidhjen e vetme reale” për enklavën e shkatërruar nga lufta. /mesazhi