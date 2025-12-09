Ministri belg i Mbrojtjes: Turqia është një vend me potencial mbrojtës në rritje të shpejtë

Ministri belg i Mbrojtjes, Theo Francken e vlerësoi Turqinë si një vend me “një potencial mbrojtës në rritje të shpejtë dhe një industri dinamike të njohur në të gjithë botën”, ndërsa zyrtarët u mblodhën për Ditën e Industrisë së Mbrojtjes Turqi-Belgjikë në Bruksel, transmeton Anadolu.
Eventi mblodhi së bashku kompanitë turke dhe belge të mbrojtjes, me prezantime mbi vizionet strategjike dhe prioritetet e investimeve, të ndjekura nga takime biznesi kokë më kokë, tha Ambasada e Turqisë në Bruksel në një deklaratë.
Në këtë aktivitet morën pjesë ministri Francken, Ambasadori i Turqisë në Belgjikë, Gorkem Baris Tantekin, Përfaqësuesi i Përhershëm i Turqisë në NATO, Ambasadori Basat Ozturk, Ertac Koca, kreu i Departamentit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar në Presidencën e Industrive të Mbrojtjes (SSB), dhe Drejtori Ekzekutiv i FIT, Piet Demunter.
“Turqia është një vend me një potencial mbrojtës në rritje të shpejtë dhe një industri dinamike që është e njohur në të gjithë botën. Ky aktivitet ofron një mundësi unike për të zbuluar këto mundësi më në detaje”, tha Francken në një postim në rrjetet sociale.
Tantekin vuri në dukje se bashkëpunimi kontribuon në qëllimet strategjike të të dy vendeve, duke shtuar se takimi i sotëm forcon një partneritet dypalësh, të bazuar në besim dhe konstruktiv, të rrënjosur në miqësinë historike dhe marrëdhëniet e forta të aleancës.
Koca prezantoi sistemin e furnizimit të industrisë së mbrojtjes të Turqisë, statusin aktual të sektorit dhe mundësitë e bashkëpunimit ndërkombëtar.
Tetë kompani të mëdha turke të mbrojtjes, përfshirë ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN dhe TUSAS, morën pjesë nën udhëheqjen e Presidencës së Industrive të Mbrojtjes. Mbi 100 pjesëmarrës belgë, përfshirë përfaqësues të sektorit, institucione kërkimore dhe zyrtarë qeveritarë, morën pjesë gjithashtu.
Eventi u mbajt përpara Misionit Mbretëror Ekonomik Belg në Turqi, të planifikuar për në maj 2026, që synon vlerësimin e mundësive të bashkëpunimit midis dy vendeve. Misioni është planifikuar të drejtohet nga Princesha Astrid e Belgjikës.