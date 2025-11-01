Ministri ekstremist izraelit Ben-Gvir kërcënon me ekzekutimin e të burgosurve palestinezë

Ministri izraelit i “Sigurisë Kombëtare”, Itamar Ben-Gvir, është filmuar gjatë një bastisjeje në një nga qendrat e paraburgimit izraelite, duke kërcënuar të burgosurit palestinezë me dënim me vdekje.
Në videon e publikuar, Ben-Gvir shihet pranë të burgosurve që ndodheshin të shtrirë në tokë me duar të lidhura pas shpine, duke u abuzuar nga rojet. Ai deklaron se kushtet në të cilat mbahen janë “minimale”, por sipas tij, duhet shtuar edhe dënimi me vdekje.
Kërcënimi i tij vjen ndërsa Knesseti pritet të votojë javën e ardhshme një projektligj për ekzekutimin e të burgosurve palestinezë. Ben-Gvir ka paralajmëruar se do të tërheqë mbështetjen për ligjet e koalicionit nëse ky projektligj nuk miratohet.
Në muajt e fundit, ai është shfaqur disa herë duke u mburrur publikisht për ashpërsimin e kushteve në burgjet izraelite dhe mohimin e të drejtave bazë për të burgosurit palestinezë. /mesazhi