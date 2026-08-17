Ministri ekstremist izraelit thotë se “30 deri në 40” banorë të Gazës duhet të vriten çdo ditë

Ministri izraelit i ekstremit të djathtë i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, bëri thirrje për intensifikimin e sulmeve ajrore ndaj Rripit të Gazës dhe që Izraeli të vrasë “30 deri në 40” palestinezë në ditë, ndërsa përsëriti thirrjet për zhvendosjen e izraelitëve në enklavën palestineze në kurriz të popullsisë vendase, transmeton Anadolu.
Ben-Gvir, lider i partisë së ekstremit të djathtë Fuqia Hebraike, i bëri këto deklarata në podkastin “8 Tetori”, të moderuar nga Rom Braslavski, ish-i burgosur izraelit i Hamasit.
Të hënën, Jerusalem Post publikoi pjesë nga intervista, në të cilën Ben-Gvir tha se Izraeli nuk duhet t’i kufizojë sulmet vetëm ndaj atyre që “paraqesin kërcënim të menjëhershëm”, por duhet të kryejë sulme ajrore në një zonë të gjerë në gjithë Rripin e Gazës.
Ai tha se disa njerëz “nuk e meritojnë të jetojnë … ata nuk janë fare njerëz”.
Ai tha gjithashtu se palestinezët që nuk janë të përfshirë në luftime nuk duhet të përjashtohen nga sulmet izraelite.
Duke iu referuar një gruaje që i kishte dhënë ushqim Braslavskit gjatë kohës që ai mbahej rob në Gaza, Ben-Gvir e quajti atë “terroriste” që “duhet të marrë një plumb në kokë”.
Braslavski, ushtar izraelit që u kap më 7 tetor 2023, u lirua më vonë si pjesë e një shkëmbimi të të burgosurve midis Hamasit dhe Izraelit më 13 tetor 2025.
– Thirrje për vendosjen e izraelitëve në Gaza
Ben-Gvir përsëriti gjithashtu thirrjen e tij për rikrijimin e kolonive izraelite në Gaza, duke thënë: “Unë e shoh gjithë Gazën si tonën”.
Ai shtoi se kolonitë nuk duhet të kufizohen vetëm në ish-bllokun Gush Katif, nga i cili Izraeli u tërhoq në vitin 2005, por duhet të shtrihen në gjithë enklavën.
Ai gjithashtu inkurajoi banorët palestinezë të Gazës të largohen vullnetarisht nga shtëpitë e tyre stërgjyshore, duke bërë thirrje për “sa më shumë emigrim të jetë e mundur”.
Jerusalem Post e citoi Ben-Gvirin të thoshte se Izraeli duhet të vrasë “30 deri në 40 banorë të Gazës me sulme çdo natë”, duke shtuar se ata që ai i përshkroi si “terroristë” duhet të “vriten një nga një”.
Lidhur me palestinezët e mbajtur në burgjet izraelite, Ben-Gvir u mburr se ata “vuajnë shumë”, duke shtuar se është “i kënaqur” me kushtet çnjerëzore me të cilat përballen.
Ai bëri gjithashtu thirrje për ndalimin e organizatave izraelite për të drejtat e njeriut që promovojnë bashkëjetesën mes palestinezëve dhe izraelitëve, si Peace Now dhe Standing Together, duke i akuzuar këto organizata për “mbështetje të terrorizmit”.
Sipas organizatave palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut, rreth 9.500 palestinezë – përfshirë gra dhe fëmijë – aktualisht ndodhen në burgjet izraelite.