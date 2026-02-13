Ministri ekstremist izraelit viziton burgun Ofer, mbikëqyr abuzimin ndaj të burgosurve palestinezë

Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, hyri në burgun Ofer, në perëndim të Ramallahut në Bregun Perëndimor të pushtuar, në një vizitë të shoqëruar me kërcënime dhe abuzim ndaj të burgosurve palestinezë, transmeton Anadolu.
Ben-Gvir hyri në burg i shoqëruar nga zyrtarë të lartë të policisë, përfshirë komisarin e policisë Yaakov Shabtai, disa ditë para fillimit të muajit të shenjtë mysliman të Ramazanit, raportoi “Channel 7” i Izraelit, duke shtuar se gjatë vizitës u hodhën bomba zanore pranë qelive të të burgosurve palestinezë.
Ben-Gvir, i njohur për publikimin e videove nxitëse që kanë në shënjestër të burgosurit palestinezë dhe për kërcënimet e përsëritura ndaj tyre, është mburrur hapur për ashpërsimin e kushteve në burgje për palestinezët që nga marrja e detyrës në fund të vitit 2022.
Gjatë vizitës së tij, ai tha se ndryshimet e vendosura në burgje “nuk janë të mjaftueshme” dhe u zotua se do të avancojë legjislacionin që do të lejonte ekzekutimin e të burgosurve palestinezë.
“Ky nuk është hotel luksoz. Është një burg i vërtetë”, tha Ben-Gvir, duke shprehur kënaqësinë për atë që e përshkroi si “ndryshim themelor” në kushtet e arrestit.
Kushtet për të burgosurit palestinezë janë përkeqësuar ndjeshëm gjatë mandatit të Ben-Gvirit, mes kufizimeve të rënda, abuzimeve të përhapura dhe humbjes së dukshme të peshës tek të burgosurit.
Organizatat palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut thonë se ish-të burgosur të liruar muajt e fundit kanë raportuar torturë sistematike, dhunë seksuale, uri dhe neglizhencë mjekësore, ndërsa disa prej tyre shfaqin shenja të traumës së rëndë psikologjike.
Në nëntor 2025, parlamenti izraelit e avancoi në lexim të parë një projektligj të paraqitur nga partia e ekstremit të djathtë Otzma Yehudit e Ben-Gvirit, i cili do të lejonte dënimin me vdekje për palestinezët e dënuar për vrasjen e izraelitëve. Propozimi ende kërkon leximin e dytë dhe të tretë për t’u bërë ligj dhe nuk është caktuar ndonjë datë votimi.
Më shumë se 9.300 palestinezë mbahen aktualisht në burgjet izraelite, përfshirë rreth 350 fëmijë, sipas të dhënave deri në fillim të shkurtit.
Organizatat e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar vazhdimisht se abuzimi ndaj të burgosurve palestinezë është intensifikuar që nga tetori 2023, paralelisht me luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza.