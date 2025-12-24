Ministri Fidan takohet në Ankara me delegacionin e Hamasit për situatën në Gaza dhe planin e paqes

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan u takua sot në Ankara me një delegacion të Hamasit të udhëhequr nga Khalil al-Hayya, anëtar i Byrosë Politike të Hamasit, njofton Ministria e Jashtme Turke, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit, Fidan dhe delegacioni i Hamasit shqyrtuan zhvillimet e fundit në Gaza, thanë burimet e ministrisë. Bisedimet përfshinin një shkëmbim pikëpamjesh mbi fazën e dytë të planit të paqes në Gaza.
Kryediplomati Fidan theksoi se Turqia vazhdon të mbrojë të drejtat e palestinezëve “në mënyrën më të fortë në çdo platformë” dhe informoi delegacionin mbi përpjekjet e vazhdueshme të Turqisë për të adresuar nevojat e strehimit dhe për të ofruar ndihmë humanitare në Gazën e shkatërruar nga lufta.
Delegacioni i Hamasit tha se ka përmbushur kushtet e armëpushimit, por se Izraeli vazhdon të kryejë sulme ndaj Gazës dhe popullit të saj. Ata thanë se kjo qasje synon të parandalojë një kalim në fazën e dytë të planit të paqes.
Delegacioni tha se 60 për qind e kamionëve të lejuar për të hyrë në Gaza mbajnë mallra tregtare, duke theksuar se sasia e ndihmës humanitare që hyn në enklavë ende nuk i plotëson nevojat urgjente. Ata theksuan mungesat e vazhdueshme, veçanërisht në nevojat themelore, ilaçet, materialet e strehimit dhe karburantin.
Në takim u trajtuan gjithashtu zhvillimet në procesin e pajtimit midis fraksioneve palestineze dhe situatën në Bregun Perëndimor. Gjatë diskutimeve, praktikat e Izraelit në Bregun Perëndimor u përshkruan si të papranueshme.