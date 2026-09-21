Ministri i Brendshëm i Pakistanit viziton Teheranin për bisedime mbi situatën rajonale

Ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi u nis sot për në Teheran për të zhvilluar bisedime me udhëheqjen iraniane mbi situatën në zhvillim rajonale dhe marrëdhëniet dypalëshe, thanë burime qeveritare pakistaneze për Anadolu.
Naqvi, i cili ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në procesin e ndërmjetësimit së bashku me shefin e ushtrisë së Pakistanit, marshalli Asim Munir, do të diskutojë çështje që lidhen me sulmet e grupit Huthi të Jemenit ndaj infrastrukturës së naftës dhe ekonomisë së Arabisë Saudite dhe si të ringjallen bisedimet e ngecura të paqes me SHBA-në, shtuan burimet.
Islamabadi ka paralajmëruar tashmë se përshkallëzimi i fundit në Jemen do ta ndërlikojë më tej skenarin tashmë kompleks rajonal. Kjo është vizita e gjashtë e Naqvit në Teheran që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit në shkurt.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, tha të shtunën se vizita e Naqvit në Teheran do të përqendrohet në marrëdhëniet dypalëshe dhe nuk ka plan për të shkëmbyer ndonjë mesazh specifik në lidhje me ndërmjetësimin.
Pakistani ka mbetur ndërmjetësi kryesor midis Iranit dhe SHBA-së gjatë gjithë luftës dhe ka mbajtur kontakt të ngushtë me të dyja palët.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit në Islamabad në qershor dhe nisën negociatat drejt një marrëveshjeje përfundimtare. Megjithatë, bisedimet më vonë dështuan për shkak të mosmarrëveshjeve mbi garancitë e sigurisë dhe lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më strategjike në botë për furnizimin dhe tregtinë globale të energjisë.
SHBA-ja dhe Irani më pas shkëmbyen sulme ushtarake në korrik.
Trump tha të dielën se po shqyrton tre rrugë të mundshme për Iranin: Të vazhdojë ta shënjestrojë ekonomikisht, të shkatërrojë regjimin ose të bëjë një marrëveshje. Pas sigurimit të një armëpushimi në prill, Pakistani priti bisedimet e para të nivelit më të lartë të drejtpërdrejta midis SHBA-së dhe Iranit që kur ata ndërprenë marrëdhëniet diplomatike në vitin 1979.