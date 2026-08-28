Ministri i Drejtësisë i Serbisë: Ratko Mlladiq do të varroset me nderimet më të larta shtetërore

Ministri i Drejtësisë i Serbisë, Nenad Vujiq, deklaroi se krimineli i dënuar i luftës, Ratko Mlladiq, do të varroset me nderimet më të larta shtetërore dhe se Serbia do të sigurojë transportin e mbetjeve të tij mortore nga Haga, transmeton Anadolu.
“Ne presim që Mekanizmi në Hagë të përcaktojë një afat kohor, procedurat dhe hapat që duhet të ndërmerren. Nëse do të na thoshin të shkonim nesër në mëngjes, jemi të gatshëm të jemi në Hagë dhe ta marrim trupin e Mlladiqit”, tha Vujiq, transmetojnë mediat serbe.
Mlladiq, ish-komandant i Ushtrisë së Republikës Sërpska, vdiq dje në Hagë në moshën 84-vjeçare. Para Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë u dënua me burgim të përjetshëm për gjenocidin në Srebrenicë dhe krime të tjera lufte të kryera gjatë luftës në Bosnje e Hercegovinë.
Me aktgjykimin e vitit 2017, Mlladiq u shpall përgjegjës për gjenocidin në Srebrenicë, përndjekjen, vrasjet, dëbimet dhe zhvendosjen e detyruar të popullsisë josërbe, si dhe për krimet e lidhura me rrethimin e Sarajevës dhe marrjen peng të pjesëtarëve të OKB-së.
Forcat e serbëve të Bosnjës nën komandën e tij vranë më shumë se 8.000 boshnjakë në Srebrenicë në korrik të vitit 1995, ndërsa gjatë rrethimit të Sarajevës, i cili zgjati nga viti 1992 deri në vitin 1995, u vranë më shumë se 11.000 persona.
Mlladiq që nga viti 2024 ndodhej në një spital paraburgimi për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore. Avokatët e tij kërkuan disa herë lirimin e tij të parakohshëm, ndërsa kërkesa e fundit u paraqit më 18 gusht dhe u refuzua pak para vdekjes së tij.
Mekanizmi për Gjykatat Penale Ndërkombëtare në Hagë, i cili pasoi ICTY-në, tani duhet të përcaktojë procedurat dhe afatet për dorëzimin e mbetjeve mortore të kriminelit të dënuar të luftës.