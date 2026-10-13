Ministri i Jashtëm belg: Turqia luan një rol kyç në uljen e varësive strategjike të Evropës

Ministri i Jashtëm belg, Maxime Prevot, tha të martën se Turqia ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në ndihmën që i jep Evropës për të zvogëluar varësitë e saj strategjike, veçanërisht në sektorët kryesorë industrialë, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar Samitit të Biznesit BE-Turqi në Bruksel, Prevot tha se ndryshimi i dinamikës globale, lufta e vazhdueshme në Ukrainë dhe ndërprerjet në zinxhirët e furnizimit e kanë bërë Evropën gjithnjë e më të vetëdijshme për dobësitë e saj ekonomike.
“Turqia ka një rol të rëndësishëm për të luajtur, jo vetëm si një treg industrial, por edhe si një portë hyrëse për tregjet në rajonin më të gjerë”, tha Prevot, duke theksuar rëndësinë e kapacitetit prodhues të Turqisë, përvojës industriale dhe lidhjeve me tregjet fqinje.
Ai tha se kompanitë evropiane po kërkojnë gjithnjë e më shumë partnerë të besueshëm më afër vendit, ndërsa po rishqyrtojnë se ku të prodhojnë dhe ruajnë mallrat e tyre.
“Ne duhet t’i japim vlerë afërsisë së saj, veçanërisht në sektorët ku Evropa duhet të zvogëlojë varësitë strategjike”, shtoi ai.
Prevot e përshkroi Turqinë si një aleat të NATO-s, një vend kandidat për në BE dhe një ekonomi të madhe industriale që lidh Evropën, Azinë dhe Lindjen e Mesme, duke thënë se aftësitë e saj mund të kontribuojnë në bërjen e zinxhirëve të furnizimit evropianë më elastikë.
Ai bëri thirrje për një bashkëpunim më të fortë ekonomik midis Brukselit dhe Ankarasë, veçanërisht në sigurinë ekonomike, mbrojtjen, inovacionin, energjinë e pastër dhe teknologjitë dixhitale.
“Marrëdhënia jonë ekonomike nuk duhet të kufizohet më vetëm në blerjen dhe shitjen e mallrave. Ne gjithashtu duhet të zhvillojmë, prodhojmë dhe investojmë së bashku”, tha ai.
Ministri i jashtëm belg shprehu gjithashtu mbështetje për modernizimin e Unionit Doganor BE-Turqi, i cili, sipas tij, u ka shërbyer të dy ekonomive për rreth 30 vjet, por duhet të pasqyrojë kushtet ekonomike globale në ndryshim.
Prevot theksoi gjithashtu rezultatet e një misioni ekonomik belg në Stamboll dhe Ankara në maj, i cili mblodhi së bashku më shumë se 400 pjesëmarrës.
Kompanitë belge dhe turke nënshkruan 33 marrëveshje gjatë misionit, duke mbuluar sektorë duke përfshirë mbrojtjen, hapësirën ajrore, energjinë dhe teknologjinë, tha ai, duke e përshkruar rezultatin si inkurajues.
Edicioni i dytë i Samitit të Biznesit BE-Turqi do të bashkojë zëra kryesorë nga biznesi, qeveria dhe shoqëria civile për të eksploruar se si BE-ja dhe Turqia mund ta transformojnë ndërvarësinë e thellë ekonomike në qëndrueshmëri strategjike.