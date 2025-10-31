Ministri i Jashtëm estonez: Situata në Gaza është “vërtet katastrofike”, duhet presion ndaj Izraelit

Ministri i Jashtëm estonez, Margus Tsahkna, tha të premten se “situata humanitare në Gaza është vërtet katastrofike”, duke shtuar se “duhet të ushtrohet presion i konsiderueshëm ndaj Izraelit”, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp pas takimit të tij me ministrin e Jashtëm turk, Hakan Fidan, në Ankara, Tsahkna falënderoi edhe një herë Turqinë për përpjekjet e saj në lidhje me Gazën.
Duke iu referuar armëpushimit dhe procesit të lirimit të të ndaluarve aktualisht në fuqi në Gaza, Tsahkna tha se Estonia ka mbështetur vazhdimisht një zgjidhje me dy shtete, duke kujtuar se Talini mbështet rezolutat e Kombeve të Bashkuara në lidhje me Palestinën dhe është palë në Deklaratën e Nju Jorkut.
Tsahkna nënvizoi se Estonia vazhdon të ofrojë ndihmë humanitare në Gaza përmes Agjencisë së Ndihmës dhe Punës së OKB-së për Refugjatët Palestinezë në Lindjen e Afërt (UNRWA) dhe organizatave të tjera.
Ai shtoi se për të mbështetur përpjekjet e paqes në Gaza, edhe vendet e tjera përveç Turqisë duhet të vazhdojnë të ushtrojnë presion.
Ndërkaq, ministri i Jashtëm turk, duke iu referuar shkeljeve të armëpushimit nga Izraeli në Gaza, tha: “(Kryeministri izraelit Benjamin) Netanyahu po kërkon qartë justifikime për të shkelur armëpushimin dhe për të rinisur gjenocidin para syve të gjithë botës. Kjo është e qartë. Për hir të ruajtjes së shpresës për paqe të qëndrueshme dhe garantimit të sigurisë rajonale, Izraeli duhet t’i përmbahet armëpushimit”.
Fidan tha se duke nënshkruar Deklaratën e Sharm el-Sheikhut, Turqia ka marrë një përgjegjësi të rëndësishme, duke shtuar se Ankaraja po punon në kontakt dhe koordinim të ngushtë me të gjitha vendet përkatëse për të siguruar që armëpushimi të bëhet i përhershëm. Ai theksoi se është thelbësore që bashkësia ndërkombëtare t’ia përcjellë mesazhet e nevojshme Izraelit në këtë drejtim.
“Ndihma jonë humanitare për Gazën vazhdon gjithashtu pa ndërprerje. Zyrtarë nga Ministria jonë e Shëndetësisë, AFAD-i dhe Gjysmëhëna e Kuqe Turke po kryejnë përpjekje ndihme në Rafah. Anija jonë e ndihmës humanitare që mbante 900 tonë furnizime arriti në Portin Al-Arish të Egjiptit më 17 tetor dhe përgatitjet për misionin e ardhshëm humanitar, me vullnetin e Zotit, do të përfundojnë së shpejti”, tha Fidan.
Ai shtoi se Turqia ka mobilizuar tashmë të gjitha mjetet e disponueshme për të sjellë “vëllezër dhe motra palestineze” në vend për trajtim. “Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për rindërtimin e Gazës dhe besojmë se nëpërmjet durimit dhe solidaritetit, Gaza do të ngrihet përsëri”, tha ai.
Fidan tha se bisedimet e tij në Ankara me ministrin e jashtëm estonez forcuan më tej angazhimin e përbashkët të të dy vendeve për thellimin e bashkëpunimit dhe miqësisë dypalëshe, duke shtuar se ata diskutuan gjithashtu bashkëpunimin në NATO, sigurinë euroatlantike dhe procesin e pranimit të Turqisë në BE.
Tsahkna gjithashtu uroi Turqinë për Ditën e Republikës, duke theksuar se vendi mbetet një partner i rëndësishëm dhe i fortë për Estoninë dhe duke vënë në dukje se marrëdhëniet dypalëshe po zhvillohen me shpejtësi.