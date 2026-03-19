Ministri i Jashtëm Fidan: Turqia dënon sulmet ndaj civilëve në Iran, mbështet Katarin

Turqia dënon dhe hedh poshtë sulmet ndaj infrastrukturës civile dhe popullsisë në Iran, si dhe qëndron në krah të Katarit dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë, tha të enjten ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, raporton Anadolu.
“Pala përgjegjëse për zhytjen e rajonit tonë në një krizë të paprecedentë është, siç e dini, Izraeli”, tha Fidan gjatë një konference të përbashkët për media me kryeministrin e Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Fidan ndodhet në një tur në vendet e rajonit për të diskutuar luftën në vazhdim në Lindjen e Mesme.
Ky tur vjen në një kohë kur paqëndrueshmëria rajonale është intensifikuar me shpejtësi që nga fillimi i ofensivës së përbashkët SHBA–Izrael kundër Iranit më 28 shkurt, si dhe pas kundërpërgjigjeve të Teheranit me sulme në disa vende të rajonit.