Ministri i Jashtëm Fidan: Turqia nuk do të heshtë dhe nuk do t’i dënojë pa’lestinezët me uri dhe ma’sakra

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan paralajmëroi kundër efektit përhapës të konflikteve në Lindjen e Mesme dhe përsëriti mbështetjen për Palestinën, raporton Anadolu.

“Ne nuk do të heshtim dhe nuk do t’i dënojmë palestinezët me uri dhe masakër. Tani po përballemi me një përhapje të konfliktit në Liban dhe nuk e dimë nëse do të shkojë përtej”, tha Fidan.

“Kështu, ne jemi në një fazë të rrezikut të madh të konfliktit më të gjerë”, tha Fidan në një takim të ministrave të jashtëm të G20-tës në New York.

Nëse vazhdon “asgjësimi” izraelit i palestinezëve në Rripin e Gazës, si dhe në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor të pushtuar, tha Fidan, efektet më të gjera në stabilitetin rajonal dhe rendin ndërkombëtar do të jenë “të pashmangshme”.