Ministri i Jashtëm francez kërkon “shpjegime” pasi ambasadori amerikan anashkaloi thirrjen në gjyq

Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot kërkoi sot shpjegim pasi ambasadori i SHBA-së në Francë, Charles Kushner, nuk u paraqit në një thirrje nga ministri i Jashtëm për shkak të komenteve lidhur me vdekjen e një aktivisti nacionalist në Lyon, transmeton Anadolu.
Kushner ishte thirrur pas një mesazhi të postuar në faqen e internetit të Ambasadës Amerikane dhe në kompaninë amerikane të mediave sociale X në lidhje me vdekjen e 23-vjeçarit Quentin Deranque, i cili vdiq pas përleshjeve të dhunshme midis grupeve të ekstremit të majtë dhe ekstremit të djathtë në fillim të këtij muaji.
“Mungesa e ambasadorit natyrshëm do të ndikojë në aftësinë e tij për të kryer misionin e tij në vendin tonë”, tha Barrot në një intervistë për “Franceinfo”, duke paralajmëruar se qasja e drejtpërdrejtë me anëtarët e qeverisë franceze do të revokohej në pritje të sqarimeve.
“Kur dikush ka nderin të përfaqësojë vendin e tij në Francë, ai respekton zakonet më themelore të diplomacisë dhe u përgjigjet thirrjeve nga Ministria e Punëve të Jashtme”, tha Barrot duke e përshkruar mosparaqitjen si një “surprizë”.
Në mesazhin e tij të mëparshëm, Kushner shkroi se “Deranque u vra nga militantë të së majtës ekstreme” dhe paralajmëroi se “ekstremizmi i dhunshëm i krahut të majtë është në rritje”, duke e quajtur atë kërcënim për sigurinë publike.
Barrot hodhi poshtë atë që e përshkroi si ndërhyrje të huaja në punët e brendshme të Francës. “Ne nuk pranojmë që vendet e huaja të ndërhyjnë në debatin tonë politik kombëtar”, tha ai duke shtuar se “Franca nuk ka mësime për të nxjerrë mbi ruajtjen e rendit publik”.
Megjithatë, ministri theksoi se mosmarrëveshja nuk do të ndikonte në lidhjet më të gjera dypalëshe, duke vënë në dukje se Franca dhe SHBA-ja po përgatiten të shënojnë 250-vjetorin e marrëdhënieve të tyre historike këtë vit.