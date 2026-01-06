Ministri i Jashtëm francez riafirmon angazhimin për të mbështetur Sirinë

Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noël Barrot, të martën riafirmoi angazhimin e Francës për të mbështetur rimëkëmbjen, rindërtimin dhe ringjalljen ekonomike të Sirisë, si dhe për të forcuar bashkëpunimin në fusha të shumta, transmeton Anadolu.
Barrot u takua në Paris me dhe homologut të tij sirian, Asaad al-Shaibani.
Sipas një deklarate nga Ministria e Jashtme e Sirisë, të dy ministrat diskutuan çështje me interes të ndërsjellë dhe mënyra për të forcuar partneritetet strategjike midis dy vendeve.
Franca gjithashtu shprehu gatishmërinë e kompanive të saj për të rifilluar operacionet në Siri, thuhet në deklaratë.
Barrot nënvizoi “angazhimin e Francës për të mbështetur rrugën e Sirisë drejt rimëkëmbjes, rindërtimit dhe ringjalljes ekonomike, si dhe për të zgjeruar bashkëpunimin dypalësh”, shtoi deklarata.
Të hënën, një burim nga qeveria siriane tha se një raund i ri negociatash me Izraelin filloi nën ndërmjetësimin e SHBA-së, duke u përqendruar në ringjalljen e Marrëveshjes së Shkëputjes së vitit 1974.
Pavarësisht faktit se qeveria siriane nuk përbën kërcënim, forcat izraelite kanë kryer ndërhyrje pothuajse të përditshme në territorin sirian, veçanërisht në fshatrat e provincës Quneitra, duke ndaluar civilë, duke ngritur pika kontrolli, duke marrë në pyetje kalimtarët dhe duke shkatërruar toka bujqësore.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkeli një marrëveshje të vitit 1974 me Sirinë.