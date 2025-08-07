Ministri i Jashtëm i Egjiptit: Kriza në Gaza është një njollë për komunitetin ndërkombëtar

Ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty, ka deklaruar se situata në Gaza është një tragjedi njerëzore dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet të ndihet i turpëruar nga veprimet shkatërruese të Izraelit.
“Ajo që po ndodh është një tragjedi njerëzore dhe kjo vuajtje është një njollë në ndërgjegjen e komunitetit ndërkombëtar,” tha Abdelatty.
Egjipti, i cili ka marrëdhënie diplomatike me Izraelin dhe kufizohet me Gazën, ka theksuar se mijëra kamionë me ndihma ndodhen në anën egjiptiane të kufirit dhe janë gati të hyjnë në territorin palestinez nëse autoritetet izraelite lejojnë këtë gjë.
Më herët gjatë kësaj jave, Presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi e akuzoi Izraelin për kryerje të një “gjenocidi sistematik” në Gaza. /mesazhi