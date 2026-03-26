Ministri i Jashtëm i Iranit: Aktualisht nuk ka negociata me SHBA-në

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, mohoi sot se po zhvillohen negociata mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për t’i dhënë fund konfliktit në vazhdim, transmeton Anadolu.
“Nuk ka bisedime në zhvillim me SHBA-në”, tha Araghchi në deklarata të transmetuara nga televizioni shtetëror Press TV.
“SHBA-ja po dërgon mesazhe nëpërmjet ndërmjetësve të ndryshëm dhe shkëmbimi i mesazheve nëpërmjet ndërmjetësve nuk do të thotë negociata”, shtoi ai.
Kryediplomati iranian i cilësoi deklaratat e SHBA-së për negociata me Iranin si “pranim i humbjes”.
“A nuk pretendonin më parë dorëzim të pakushtëzuar? Atëherë pse tani po mobilizojnë zyrtarët e tyre më të lartë për të negociuar?”, tha ai.