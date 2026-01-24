Ministri i Jashtëm i Malit të Zi: Turqia luan rol të fortë për paqen dhe stabilitetin global

Ministri i Jashtëm i Malit të Zi, Ervin Ibrahimoviq, tha se Turqia po luan një rol “jashtëzakonisht të fortë” në mbarë botën sot për të vendosur paqen dhe stabilitetin global.
Duke folur për Anadolu gjatë pjesëmarrjes në takimin e dytë të ministrave të jashtëm të Platformës së Paqes së Ballkanit në Stamboll, Ibrahimoviq theksoi rëndësinë strategjike të Turqisë, duke thënë: “Në rajonin tonë, ku paqja dhe stabiliteti kanë një rëndësi të madhe, roli i Turqisë është tejet i rëndësishëm”.
Duke shtuar se gjatë takimit të së premtes kanë zhvilluar diskutime të shumta konstruktive dhe pozitive, Ibrahimoviq tha se beson se kjo platformë do të sjellë rezultate pozitive për të arritur paqe, stabilitet dhe interesa të përbashkëta.
“Jo vetëm në rajon, por globalisht, veçanërisht në situata sfiduese gjeopolitike, pjesëmarrja e një vendi si Turqia në platforma si Platforma e Paqes e Ballkanit ka shumë vlerë”, shtoi ai.
– Marrëdhëniet Turqi-Mal i Zi
Duke folur për marrëdhëniet bilaterale, Ibrahimoviq tha se Turqia dhe Mali i Zi janë “një shembull i mirë se si të ruhet një marrëdhënie e mirë”.
“Duhet ta vazhdojmë këtë”, shtoi ai.
Sipas ministrit të Jashtëm malazez, të dy vendet kanë “marrëdhënie të shkëlqyera” në fusha si ekonomia, turizmi, kultura dhe siguria.
Duke theksuar interesin e madh të turistëve turq për Malin e Zi, Ibrahimoviq tha: “Vitin e kaluar, 165.000 turistë turq vizituan vendin tonë”.
“Është një shifër mbresëlënëse,” nënvizoi ai, duke shprehur kënaqësi për interesin e treguar nga populli turk.
Malazezët që jetojnë në Turqi shërbejnë si një “urë e rëndësishme” midis dy vendeve, duke shtuar se aktualisht 250.000 malazezë jetojnë në Turqi.
Turqia është investitori më i madh i huaj në Mal të Zi, shtoi Ibrahimoviq, duke theksuar se 15 për qind e investimeve të huaja në vitin 2025 erdhën nga Turqia.