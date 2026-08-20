Ministri i Jashtëm i Pakistanit pret homologun sirian në Islamabad

Ministri i Jashtëm sirian, Asaad Hassan al-Shaibani, u takua me homologun e tij pakistanez Ishaq Dar në Islamabad për të zhvilluar bisedime mbi bashkëpunimin dypalësh dhe zhvillimet rajonale, thuhet në një deklaratë zyrtare, transmeton Anadolu.
Shaibani mbërriti në Islamabad të mërkurën mbrëma në udhëtimin e tij të parë dyditor, i pari që nga përmbysja e regjimit të Bashar al-Asad në dhjetor 2024.
Ministri i Jashtëm sirian dhe delegacioni i tij takuan ministrin Dar në Ministrinë e Jashtme, sipas një deklarate nga ministria.
Krahas bisedimeve me homologun e tij pakistanez Dar, Shaibani pritet të takohet me kryeministrin Shehbaz Sharif dhe zyrtarë të tjerë të lartë.
Kjo është vizita e parë e një ministri të jashtëm sirian në Pakistan në 19 vjet.
Ministri i fundit i Jashtëm sirian që vizitoi Pakistanin ishte Walid al-Mouallem në vitin 2007, gati dy dekada më parë.
Një delegacion pakistanez u takua me Shaibani në Damask qershorin e kaluar.