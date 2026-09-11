Një sistem i rëndësishëm tubacionesh nafte në Arabinë Saudite është goditur nga predha të enjten, duke shkaktuar zjarre në stacionet e pompimit, raportoi të premten CNN, duke cituar dy zyrtarë amerikanë të njohur me çështjen, transmeton Anadolu.
Sipas raportimit, një vlerësim fillestar amerikan ka konstatuar se stacionet e pompimit pranë Tubacionit Lindje-Perëndim janë goditur, ndërsa pamjet satelitore treguan dëme të mëdha nga zjarri në një stacion dhe një zjarr tjetër që lëshonte sasi të mëdha tymi të zi në një tjetër.
Njëri prej zyrtarëve ka thënë se tubacioni është goditur nga dronë të lëshuar nga Iraku, megjithëse mbetet e paqartë se kush është përgjegjës ose nëse vetë tubacioni ka pësuar dëme, sipas CNN-it.
Autoritetet saudite nuk kanë konfirmuar se tubacioni është goditur ose se ka pësuar dëme fizike.
Tubacioni Lindje-Perëndim transporton naftë bruto nga rajoni lindor i Arabisë Saudite, ku ndodhen zonat e prodhimit të naftës, drejt portit të Janbusë në Detin e Kuq, duke mundësuar eksportet përmes shmangies së Ngushticës së Hormuzit.