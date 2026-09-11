Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, dhe homologu i tij saudit,...

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, dhe homologu i tij saudit, Faisal bin Farhan Al Saud, diskutuan të premten zhvillimet e fundit në rajon dhe sulmet e fundit ndaj Arabisë Saudite gjatë një bisede telefonike, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu. Ministria saudite e Energjisë njoftoi të premten se ka mbyllur Tubacionin Lindje-Perëndim pasi ai u godit nga disa sulme në rajonet e Riadit dhe Medinës një ditë më parë, duke lënë të plagosur disa persona. Ministria tha se tubacioni u mbyll “si masë paraprake” pas sulmeve. Disa persona u plagosën dhe morën trajtim mjekësor, tha ministria, pa specifikuar numrin e të plagosurve apo gjendjen e tyre. Një sistem i rëndësishëm tubacioni nafte në Arabinë Saudite u godit nga predha të enjten, duke shkaktuar zjarre në stacionet e pompimit, raportoi të premten CNN, duke cituar dy zyrtarë amerikanë të njohur me çështjen. Tubacioni Lindje-Perëndim transporton naftë bruto nga rajoni lindor i Arabisë Saudite, ku ndodhen zonat e prodhimit të naftës, drejt portit të Janbusë në Detin e Kuq, duke mundësuar eksportet përmes shmangies së Ngushticës së Hormuzit.

Një sistem i rëndësishëm tubacionesh nafte në Arabinë Saudite është goditur nga predha të enjten, duke shkaktuar zjarre në stacionet e pompimit, raportoi të premten CNN, duke cituar dy zyrtarë amerikanë të njohur me çështjen, transmeton Anadolu.

Sipas raportimit, një vlerësim fillestar amerikan ka konstatuar se stacionet e pompimit pranë Tubacionit Lindje-Perëndim janë goditur, ndërsa pamjet satelitore treguan dëme të mëdha nga zjarri në një stacion dhe një zjarr tjetër që lëshonte sasi të mëdha tymi të zi në një tjetër.

Njëri prej zyrtarëve ka thënë se tubacioni është goditur nga dronë të lëshuar nga Iraku, megjithëse mbetet e paqartë se kush është përgjegjës ose nëse vetë tubacioni ka pësuar dëme, sipas CNN-it.

Autoritetet saudite nuk kanë konfirmuar se tubacioni është goditur ose se ka pësuar dëme fizike.

Tubacioni Lindje-Perëndim transporton naftë bruto nga rajoni lindor i Arabisë Saudite, ku ndodhen zonat e prodhimit të naftës, drejt portit të Janbusë në Detin e Kuq, duke mundësuar eksportet përmes shmangies së Ngushticës së Hormuzit.

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