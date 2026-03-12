Ministri i Jashtëm iranian akuzon Izraelin për sulme ndaj monumenteve historike shekullore në Iran

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha të enjten se sulmet izraelite kanë vënë në shënjestër monumente historike të lashta në Iran, duke përfshirë vende që datojnë që nga shekulli i 14-të, transmeton Anadolu.
“Izraeli po bombardon monumente historike iraniane që datojnë që nga shekulli i 14-të. Janë goditur shumë vende të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s”, tha Araghchi në një deklaratë në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Diplomati më i lartë iranian kritikoi “heshtjen” e UNESCO-s ndaj sulmeve izraelite.
“Është e natyrshme që një regjim që nuk do të zgjasë një shekull të urrejë kombet që kanë një të kaluar të lashtë. Por ku është UNESCO? Heshtja e saj është e papranueshme”, shtoi ai.
Komentet e tij vijnë ndërsa SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet e përbashkëta ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë rreth 1.300 njerëz dhe duke plagosur më shumë se 10.000 të tjerë.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.