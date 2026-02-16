Ministri i Jashtëm iranian takohet me mbikëqyrësin bërthamor të OKB-së në Gjenevë

Diplomati më i lartë i Iranit u takua të hënën me kreun e agjencisë mbikëqyrëse bërthamore të OKB-së, përpara një raundi të dytë negociatash me Shtetet e Bashkuara mbi programin bërthamor të Teheranit.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, u takua me Rafael Grossi-n, drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dhe tha se do të takohet gjithashtu me Ministrin e Jashtëm Badr al-Busaidi të Omanit, i cili po pret bisedimet SHBA-Iran në Gjenevë të martën.
“Jam në Gjenevë me ide të vërteta për të arritur një marrëveshje të drejtë dhe të barabartë”, shkroi Araghchi në X. “Çfarë nuk është në tryezë: nënshtrimi para kërcënimeve”.
Ndërsa Presidenti i SHBA-së Donald Trump urdhëroi një aeroplanmbajtëse shtesë në rajon, Irani të hënën nisi një stërvitje të dytë detare brenda disa javësh, raportoi televizioni shtetëror.
Ai tha se stërvitja do të testojë inteligjencën dhe aftësitë operacionale të Iranit në Ngushticën e Hormuzit, Gjirin Persik dhe Gjirin e Omanit.