Ministri i Jashtëm italian shpreson që qeveria e re izraelite të punojë për paqen

Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani tha sot se shpreson që kushdo që do të formojë qeverinë e ardhshme të Izraelit do të punojë për paqen, duke bërë thirrje për marrëveshje që garanton sigurinë e Izraelit dhe krijimin e një shteti palestinez, transmeton Anadolu.
“Le të presim rezultatet përfundimtare”, tha Tajani kur u pyet për zgjedhjet në Izrael gjatë asamblesë së Confindustria Energia në Romë, sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA. Tajani tha se shpreson që qeveria e ardhshme të punojë drejt një marrëveshjeje për Ngushticën e Hormuzit dhe një zgjidhjeje afatgjate që garanton sigurinë e Izraelit.
Ai bëri thirrje për krijimin e një shteti palestinez që bashkëjeton në paqe me Izraelin, me njohje të ndërsjellë mes dy shteteve.
Sipas gazetës “The Times of Israel”, e cila iu referua Komitetit Qendror të Zgjedhjeve, me 84.5 për qind të votave të numëruara, blloku i Netanyahut pritet të fitojë 54 vende në Parlamentin prej 120 vendesh, shtatë më pak se 61 vendet e nevojshme për shumicën qeverisëse.
Blloku opozitar i udhëhequr nga Gadi Eisenkot pritet të sigurojë 49 vende ndërsa partitë e përbëra kryesisht nga arabët pritet të fitojnë 17 vendet e mbetura.
Nga këto, Lista e Përbashkët pritet të fitojë 11 vende ndërsa Lista e Bashkuar Arabe, e njohur si Ra’am, 6 vende.