Ministri i Jashtëm italian, Tajani: Mos dërgoni në Itali emigrantët që duan të shkojnë në Gjermani

Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, vijoi debatin informal mes Italisë dhe Gjermanisë për emigracionin.

Në një tubim të partisë së tij, Forza Italia, ai iu referua politikës së Berlinit. “Soltz thotë çfarë të dojë. Duhet të kemi si pikë referimi strategjinë, solidaritetin europian”.

“Në Gjermani janë në periudhën parazgjedhore, por ka një problem të rëndësishëm që duhet zgjidhur. Ne do të donim të kuptonim se cili është qëndrimi gjerman, ajo që ata thonë nuk është e qartë. Do t’i vlerësojmë, do t’i shohim. Emigrantët që duan të shkojnë në Gjermani nuk duhet të dërgohen në Itali”.

Nga ana e tij, ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto, theksoi në internet: “Ata po përpiqen të ndalojnë emigracionin në një zonë të Evropës, por në një tjetër po lehtësojnë transferimin e emigrantëve. Me koherencë dhe mprehtësi”.

Sipas mediave italiane, referenca e Crozeto ka të bëjë me vendimin e qeverisë gjermane për të forcuar kontrollet kufitare me Austrinë. /gazetashqiptare