Ministri i Jashtëm polak akuzon: Starlinku i Musk-ut fiton para nga krimet e luftës

Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radosław Sikorski akuzoi shërbimin satelitor të internetit Starlink të miliarderit amerikan Elon Musk se “fiton para nga krimet e luftës”, duke shkruar në mediat sociale të martën se sistemi po përdoret nga forcat ruse për të mbështetur sulmet me dronë kundër Ukrainës, transmeton Anadolu.
“Starlinku i operuar nga SpaceX i Musk-ut është bërë pjesë e infrastrukturës së fushëbetejës së Rusisë, pavarësisht sanksioneve perëndimore dhe garancive të përsëritura se shërbimi nuk do t’i vihej në dispozicion Moskës”, tha Sikorski në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Starlinku po fiton para nga krimet e luftës”, tha ai duke argumentuar se lidhja satelitore që mundëson operacionet ruse me dronë kontribuon drejtpërdrejt në sulmet ndaj objektivave civile dhe ushtarake ukrainase.
Akuza rindez një grindje publike të gjatë midis ministrit të Jashtëm polak dhe miliarderit amerikan të teknologjisë mbi rolin e kompanive private të teknologjisë në luftën moderne dhe përgjegjësinë për mënyrën se si përdoren produktet e tyre.
Musku më parë ka hedhur poshtë kritikat nga Sikorski dhe zyrtarë të tjerë evropianë. Në një shkëmbim të përhapur gjerësisht vitin e kaluar, ai iu referua Sikorskit si “një njeri i vogël” pasi ministri vuri në dyshim ndikimin politik dhe përgjegjësinë strategjike të Starlinkut në luftën e Ukrainës.
Starlinku ka luajtur rol vendimtar në mbrojtjen e Ukrainës që nga pushtimi në shkallë të plotë i Rusisë në shkurt 2022, duke u siguruar lidhje interneti forcave ukrainase pasi sulmet ruse çaktivizuan pjesën më të madhe të infrastrukturës së telekomunikacionit të vendit. Kievi i ka dhënë meritën sistemit për ndihmën në ruajtjen e komandës, kontrollit dhe koordinimit në fushën e betejës.
Megjithatë, raportet që nga viti 2023 kanë sugjeruar se forcat ruse mund të kenë fituar akses në Starlink.