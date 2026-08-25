Ministri i Jashtëm polak: Polonia dhe Ukraina nuk do të jenë më kurrë koloni ruse

Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radoslaw Sikorski, tha se Polonia dhe Ukraina kanë zgjedhur që të mos bien më kurrë nën dominimin rus, duke akuzuar Moskën se po ndjek një politikë perandorake shekullore ndaj fqinjëve të saj, transmeton Anadolu.
“Ne në Poloni dhe ju në Ukrainë kemi vendosur: Nuk do të jemi më kurrë koloni ruse”, tha Sikorski në intervista për transmetuesit ukrainas Espreso TV dhe Slawa TV, me rastin e Ditës së Pavarësisë së Ukrainës të hënën. Deklaratat e tij u pasqyruan gjerësisht nga mediat ukrainase të martën.
Sikorski, i cili shërben edhe si zëvendëskryeministër i Polonisë, tha se frika nga agresioni rus nuk duhet të hidhet poshtë si “rusofobi”, duke argumentuar se këto shqetësime bazohen në historikun e Moskës të zgjerimit ushtarak dhe përpjekjeve për asimilimin e popujve fqinjë.
“Frika nga Rusia nuk është irracionale, sepse Rusia përbën kërcënim real për fqinjët e saj”, tha ai, duke shtuar se Moska në fund duhet të pranojë kufijtë e njohur ndërkombëtarisht dhe të heqë dorë nga ato që ai i përshkroi si ambicie perandorake.
“Rusët duhet të vendosin njëherë e përgjithmonë se ku përfundon Rusia”, tha Sikorski.
Ministri i Jashtëm polak argumentoi gjithashtu se përvetësimi nga Rusia i trashëgimisë së Rusit Kievian është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë historike për të nënshtruar Ukrainën dhe vendet e tjera të rajonit.
Sikorski tha se Polonia dhe Ukraina kanë interes të përbashkët që Rusia të bëhet “shtet normal”, që respekton kufijtë e fqinjëve dhe përqendrohet në zhvillimin e vet, në vend të zgjerimit territorial.
Duke folur për luftën në Ukrainë, Sikorski tha se Rusia ka pësuar rreth 1,5 milionë humbje në personel ushtarak dhe po mbështetet shumë te trupat e kontraktuara, bonuset e rekrutimit, lehtësimi i borxheve dhe pagesat kompensuese për familjet e ushtarëve.
Ai pohoi se kjo po ushtron presion në rritje mbi buxhetin shtetëror rus dhe tha se një mobilizim më i gjerë do të sillte rreziqe shtesë politike dhe ekonomike për Moskën. Vlerësimi i Sikorskit për humbjet nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.
Deklaratat e Sikorskit vijnë në një kohë kur Varshava mbetet një nga mbështetësit më të fortë politikë dhe ushtarakë të Kievit në kuadër të BE-së dhe NATO-s, pavarësisht tensioneve mes dy vendeve fqinje lidhur me bujqësinë dhe trajtimin e viktimave polake të masakrave të periudhës së Luftës së Dytë Botërore në Ukrainën perëndimore.