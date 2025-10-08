Ministri i jashtëm sirian i kërkon SDF-së të zbatojë marrëveshjen e 10 marsit “pa vonesë”

Ministri i Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani, u bëri thirrje Forcave Demokratike Siriane (SDF) që të zbatojnë marrëveshjen e 10 marsit “pa vonesë”, duke e akuzuar grupin për zvarritje të masave që janë kyç për sigurinë dhe stabilitetin e vendit, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e Jashtëm turk, Hakan Fidan, në Ankara, Shaibani i kërkoi SDF-së “të angazhohet për marrëveshjen e 10 marsit dhe të bëjë çdo përpjekje për ta zbatuar atë”.
Ai tha se reagimi i ngadaltë i grupit “po pengon interesat e popullit tonë dhe po pengon përpjekjet kundër terrorizmit”, duke shtuar se marrëveshja “mbetet vetëm bojë në letër” për shkak të ngurrimit të SDF-së për të ndërmarrë hapat e nevojshëm.
SDF-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së terroriste.
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi një marrëveshje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke theksuar integritetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo plan separatist. Grupi, megjithatë, e ka shkelur marrëveshjen disa herë.