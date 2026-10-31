Ministri i Jashtëm sirian: Izraeli ka kryer mbi 1.000 sulme ndaj Sirisë në më pak se dy vjet

Ministri i Jashtëm i Sirisë, Asaad al-Shaibani, tha të shtunën se Izraeli ka kryer më shumë se 1.000 sulme ndaj vendit të tij në më pak se dy vjet, duke vrarë dhjetëra persona, transmeton Anadolu.
Deklaratat e Shaibanit u bënë gjatë një sesioni mbi sigurinë rajonale në kuadër të Dialogut të Manamasë 2026, sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA).
“Territori ynë është vënë në shënjestër të më shumë se 1.000 sulmeve izraelite në më pak se dy vjet, duke shkaktuar vdekjen e dhjetëra personave.
“Si mund të justifikohen thirrjet për kontrollin e kufijve dhe vendosjen e armëve ekskluzivisht nën kontrollin e shtetit, ndërkohë që sovraniteti sirian shkelet dhe vihet çdo ditë në shënjestër?”, pyeti ai.
Duke shprehur dënimin e Damaskut për sulmet izraelite, Shaibani bëri thirrje për rikthimin në vijat që ishin në fuqi para 8 dhjetorit 2024 dhe për zbatimin e Marrëveshjes së Ndarjes së Forcave të vitit 1974.
Ai theksoi se Lartësitë e Golanit janë territor sirian dhe se Rezoluta 497 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së shërben si referencë për këtë çështje.
Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit në Siri më 8 dhjetor 2024, Izraeli ka pushtuar zonën tampon siriane, të krijuar në bazë të Marrëveshjes së Ndarjes së Forcave të vitit 1974, si dhe ka ngritur pozicione ushtarake brenda dhe jashtë saj, veprim që OKB-ja e ka cilësuar si shkelje të marrëveshjes.