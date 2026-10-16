Ministri i Jashtëm turk dhe delegacione të tjera bojkotuan fjalimin e presidentit izraelit në Baku

Përfaqësues të disa vendeve, përfshirë Türkiyen, u larguan sot nga salla e mbledhjeve ndërsa presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, filloi fjalimin e tij në një samit aziatik të sigurisë në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku.
Ndërsa Herzog filloi fjalimin e tij rreth mesditës në Samitin e Konferencës për Ndërveprimin dhe Masat e Ndërtimit të Besimit në Azi (CICA), përfaqësues të më shumë se 10 vendeve, përfshirë Turqinë, u larguan nga salla e mbledhjes.
Një largim i ngjashëm u pa në javën e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të shtatorit në Nju Jork gjatë një fjalimi nga kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu.
Samiti i sotëm njëditor, i organizuar nga Azerbajxhani si kryesues aktual i CICA-s, po mbledh së bashku përfaqësues të shteteve anëtare, vendeve vëzhguese dhe organizatave partnere ndërkombëtare.
Diskutimet e grupit nën kryesimin e Azerbajxhanit, do të fokusohen në bashkëpunimin rajonal, ndërlidhjen, dixhitalizimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
Samiti pritet të miratojë Deklaratën e Bakusë dhe një deklaratë mbi bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë si dhe të shpallë pranimin e Laosit si një anëtar i ri.