Ministri i Jashtëm turk dhe sekretari i Shtetit i SHBA-së diskutojnë rreth Iranit, Gazës dhe luftës në Ukrainë

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u takua të premten me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, në margjinat e takimit të ministrave të Jashtëm të G20-ës në SHBA, sipas burimeve nga Ministria e Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Në qytetin Atlanta, në jug të SHBA-së, të dy diskutuan për marrëdhëniet dypalëshe, si dhe për negociatat në vijim mes Washingtonit dhe Teheranit, situatën në Rripin e Gazës, luftën Rusi-Ukrainë dhe zhvillime të tjera rajonale, thanë burimet.
Takimi vjen pasi presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe homologu i tij amerikan, Donald Trump, diskutuan së fundmi përmes një bisede telefonike marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Gjatë bisedës, Erdogan theksoi se Turqia është e gatshme të kontribuojë në përpjekjet për të ringjallur procesin diplomatik mes Ukrainës dhe Rusisë dhe për t’i dhënë fund luftës përmes këtij procesi.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, pritet të vizitojë Turqinë të shtunën për një vizitë pune, me ftesë të Erdoganit.