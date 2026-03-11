Ministri i Jashtëm turk diskuton me homologun italian mbi konfliktin në Lindjen e Mesme

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij italian, Antonio Tajani, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Fidan dhe Tajani diskutuan përpjekjet për t’i dhënë fund luftës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme, shtuan burimet.
Përshkallëzimi rajonal është rritur që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një sulm të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt. Që atëherë janë vrarë më shumë se 1.200 persona dhe mijëra të tjerë janë plagosur.
Teherani ka refuzuar të dorëzohet dhe është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.