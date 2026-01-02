Ministri i Jashtëm turk diskuton zhvillimet në Jemen me homologun saudit dhe atë të Emirateve

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi sot biseda telefonike me homologun e tij saudit dhe atë të Emirateve të Bashkuara Arabe, princin Faisal bin Farhan Al Saud dhe sheikun Abdullah bin Zayed Al Nahyan, për të diskutuar zhvillimet e fundit në Jemen, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Detaje të mëtejshme nuk u bënë menjëherë të ditura.
Jemeni ka qenë skenë e një përshkallëzimi të paprecedentë që nga e marta, pasi forcat e Këshillit Jugor të Tranzicionit (STC) morën kontrollin e provincave Hadhramaut dhe Al-Mahra në fillim të dhjetorit. Dy provincat përbëjnë gati gjysmën e territorit të Jemenit dhe ndajnë kufij me Arabinë Saudite.
Këtë javë, Arabia Saudite akuzoi EBA-në se po “shtyjnë forcat e STC-së të kryejnë operacione ushtarake” përgjatë kufirit jugor të mbretërisë në Hadhramaut dhe Al-Mahra. Abu Dabi i mohoi akuzat.
STC-ja thotë se qeveritë e njëpasnjëshme jemenase kanë margjinalizuar rajonet jugore politikisht dhe ekonomikisht dhe kërkon shkëputje. Autoritetet jemenase e hedhin poshtë këtë pretendim dhe riafirmojnë përkushtimin e tyre ndaj unitetit të vendit.