Ministri i Jashtëm turk, Fidan: Marrëveshja e Mekës ka nisur procesin e një arkitekture të re sigurie në rajon

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, deklaroi të hënën se Marrëveshja e Mbrojtjes së Mekës ka nisur një proces për të krijuar një “arkitekturë të re të sigurisë dhe bashkëpunimit” në rajon, raporton Anadolu.
Duke folur në Stamboll pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe Mbrojtjes të krijuar sipas Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, Fidan tha se aleanca pritet të kontribuojë në “stabilitet më të madh rajonal”.
“Me këtë aleancë, ne do të shohim gradualisht të shfaqet një stabilitet më i madh në rajon dhe pasiguria të zvogëlohet,” tha ai.
Fidan tha gjithashtu se Aleanca e Mbrojtjes së Mekës është “krijuar me synimin për t’u zgjeruar”.
I pyetur në lidhje me komentet e fundit të qeverisë Netanyahu që e portretizojnë Turqinë si një kërcënim strategjik, Fidan tha: “Netanyahu, i cili është bërë armik i përbashkët i njerëzimit, komunitetit ndërkombëtar dhe sigurisë, nuk është një person që duhet marrë seriozisht”.
“Sistemi ndërkombëtar duhet të luftojë kundër kërcënimit të Netanyahut”, shtoi ai.