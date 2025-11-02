Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan zhvillon takime zyrtare në Bagdad

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan (L) is received by Iraqi President Abdul Latif Rashid at the Baghdad Palace in Baghdad, Iraq, Nov. 2, 2025. (AA Photo)

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u takua të dielën në Bagdad me presidentin irakian Abdul Latif Rashid gjatë një vizite zyrtare, ku diskutuan për bashkëpunimin dypalësh dhe zhvillimet rajonale.

Sipas një deklarate të presidencës irakiane, takimi u zhvillua në Pallatin e Bagdadit, në prani të zëvendëskryeministrit dhe ministrit të jashtëm Fuad Hussein. Palët folën për forcimin e marrëdhënieve Turqi–Irak në fusha të ndryshme, me theks të veçantë te siguria dhe stabiliteti rajonal.

Presidenti Rashid theksoi rëndësinë e “politikës së dyerve të hapura” dhe kërkoi një “politikë të drejtë të ndarjes së ujërave” të lumenjve Tigër dhe Eufrat, që të garantojë të drejtat e Irakut.

Nga ana e tij, ministri Fidan nënvizoi angazhimin e Turqisë për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik dhe politik me Irakun, si dhe për të forcuar koordinimin në çështjet e përbashkëta.

Gjatë vizitës, Fidan zhvilloi takime edhe me kryetarin e parlamentit Mahmoud al-Mashhadani, kryetarin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Faiq Zaidan, ministrin e mbrojtjes Thabet Muhammad Saeed Riza Al-Abbas dhe zyrtarë të tjerë të lartë irakianë. /mesazhi

