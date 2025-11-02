Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan zhvillon takime zyrtare në Bagdad

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u takua të dielën në Bagdad me presidentin irakian Abdul Latif Rashid gjatë një vizite zyrtare, ku diskutuan për bashkëpunimin dypalësh dhe zhvillimet rajonale.
Sipas një deklarate të presidencës irakiane, takimi u zhvillua në Pallatin e Bagdadit, në prani të zëvendëskryeministrit dhe ministrit të jashtëm Fuad Hussein. Palët folën për forcimin e marrëdhënieve Turqi–Irak në fusha të ndryshme, me theks të veçantë te siguria dhe stabiliteti rajonal.
Presidenti Rashid theksoi rëndësinë e “politikës së dyerve të hapura” dhe kërkoi një “politikë të drejtë të ndarjes së ujërave” të lumenjve Tigër dhe Eufrat, që të garantojë të drejtat e Irakut.
Nga ana e tij, ministri Fidan nënvizoi angazhimin e Turqisë për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik dhe politik me Irakun, si dhe për të forcuar koordinimin në çështjet e përbashkëta.
Gjatë vizitës, Fidan zhvilloi takime edhe me kryetarin e parlamentit Mahmoud al-Mashhadani, kryetarin e Këshillit të Lartë Gjyqësor Faiq Zaidan, ministrin e mbrojtjes Thabet Muhammad Saeed Riza Al-Abbas dhe zyrtarë të tjerë të lartë irakianë. /mesazhi