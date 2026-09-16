Ministri i Jashtëm turk: ​​Izraeli përbën kërcënimin më të madh potencial për stabilitetin e Sirisë

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, tha se Izraeli aktualisht përbën kërcënimin me potencialin më të madh për stabilitetin e Sirisë, gjatë vizitës së tij në Damask, raporton Anadolu.
Fidan tha se ndërsa zhvillimet në Siri po ecin në drejtim pozitiv, Izraeli po ndërmerr “veprime destabilizuese”.
“Çështjet e tjera që lidhen me Sirinë kanë përparuar pozitivisht gjatë dy viteve të fundit. Siria ka nevojë për kohë dhe ka potencial të madh nëse stabiliteti shoqërohet me qeverisje të mirë”, tha ai.
Sipas ministrit Fidan, Izraeli i sheh vendet e forta dhe të qëndrueshme fqinje si kërcënim dhe ndërmerr veprime destabilizuese ndaj tyre.
– Prioriteti kryesor është që SDF-ja të mos përbëjë më kërcënim
Fidan tha se prioriteti i parë për Sirinë është që grupi SDF të mos jetë më kërcënim apo element armiqësor.
Ai tha se Turqia po ndjek nga afër procesin e shpërbërjes së SDF-së dhe integrimit të saj në institucionet shtetërore siriane.
Fidan theksoi se shumë prej problemeve që e kanë penguar rajonin për dekada, veçanërisht terrorizmi, kanë origjinën në Siri dhe Irak.
– Qasja e vendeve të rajonit ndaj Izraelit, Aleanca e Mekës
Fidan tha se bashkëpunimi i vendeve të rajonit, veçanërisht lidhur me Gazën, ka dhënë rezultate të rëndësishme dhe se ky bashkëpunim po përdoret edhe për Sirinë dhe luftën Iran-SHBA.
“Po bëjmë përpjekje të bazuara në bashkëpunim dhe diplomaci paqësore përballë rolit destabilizues të Izraelit në rajon”, tha ai.
Fidan tha se po vazhdojnë përpjekjet për institucionalizimin e Aleancës së Mekës, të formuar nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani.
Ai theksoi se sulmet ndaj Arabisë Saudite nga veriu ose jugu, përfshirë sulmet nga aktorë me bazë në Irak, janë të papranueshme.
Lidhur me Jemenin dhe veprimet ushtarake të grupit Huthi, Fidan tha se kërcënimi ndaj Arabisë Saudite dhe rajonit nuk mund të injorohet.
“Ne po veprojmë në përputhje me frymën e Aleancës së Mekës. Ne qëndrojmë me sauditët dhe po veprojmë në solidaritet”, tha ai.
– Greqia nuk duhet të bëhet “lodër” e atyre që duan të destabilizojnë rajonin
Fidan tha se Turqia nuk dëshiron që Greqia të bëhet “lodër e atyre që duan të destabilizojnë rajonin dhe ta zhysin atë në kaos”.
Lidhur me militarizimin e ishujve të Egjeut pranë Turqisë, ai tha se militarizimi i ishujve me status të çmilitarizuar përbën kërcënim për Turqinë.
Fidan tha se kjo çështje daton që nga vitet ’60 dhe është pjesë e mosmarrëveshjeve të ndërlidhura në Egje.
Ai i bëri thirrje Greqisë, “fqinjes dhe aleates së Turqisë”, të përmbushë detyrimet e saj sipas traktateve dhe të vazhdojë forcimin e atmosferës pozitive për zgjidhjen e problemeve dypalëshe.